Warner Bros. artık Paramount çatısı altında: Sinema ve dijital platformlarda fiyatlar değişecek mi?

Paramount Skydance, Warner Bros. Discovery ile gerçekleştirdiği 110 milyar dolarlık birleşmeyi tamamladı. Anlaşmayla birlikte Warner Bros. Discovery'nin film ve dizi kataloğu ile Paramount'ın içerikleri aynı şirket bünyesinde toplandı. Yeni yapı Skydance adını aldı. Birleşen şirketin bünyesinde Harry Potter ve Game of Thrones gibi geniş izleyici kitlesine sahip yapımların yanı sıra HBO Max ve Paramount+ gibi dijital yayın hizmetleri de bulunuyor.

HBO Max ve Paramount+ birleşebilir

Birleşmenin tüketiciler açısından en dikkat çekici sonuçlarından biri, iki dijital platformun geleceği olacak. HBO Max ile Paramount+'ın tek bir platform altında birleştirilmesi veya ortak bir paket şeklinde sunulması seçenekler arasında bulunuyor. Böyle bir değişiklik gerçekleşirse iki platforma ayrı ayrı abone olan kullanıcıların kısa vadede daha uygun bir maliyetle içeriklere erişmesi mümkün olabilir. Ancak uzun vadede abonelik ücretlerinin yükselmesi bekleniyor.

Şirket 6 milyar dolarlık tasarruf hedefliyor

Birleşmenin ardından oluşan şirketin yaklaşık 80 milyar dolarlık borcu bulunuyor. Yönetim, bu yükü azaltmak ve şirketin finansal yapısını güçlendirmek amacıyla yıllık 6 milyar dolarlık maliyet tasarrufu sağlamayı hedefliyor. Tasarruf planının şirketin çalışanları ve içerik üretim süreçleri üzerinde de etkili olması bekleniyor.

Beş yıl boyunca film üretimi şartı

Paramount Skydance, ABD eyaletleriyle yapılan anlaşma kapsamında önümüzdeki beş yıl boyunca belirli sayıda filmi izleyiciyle buluşturacak. Şirketin ilk iki yılda her yıl 30, sonraki üç yılda ise yılda 32 film yayımlaması gerekiyor. Böylece beş yıllık dönemde toplam 156 filmin gösterime sunulması planlanıyor.

Filmlerin büyük bölümünün sinemalarda geniş gösterime girmesi şartı da bulunuyor. Şirket ayrıca her yıl en az dört bağımsız yapım yayımlamak zorunda olacak. Belirlenen kotaların karşılanmaması halinde Paramount Skydance'ın Miramax'taki yüzde 49 hissesini satması gerekebilecek.

Beş yıl sonra yayın platformları öne çıkabilir

Paramount Skydance'ın sinema gösterimleriyle ilgili yükümlülükleri beş yıl boyunca devam edecek. Bu sürenin tamamlanmasının ardından şirketin, Disney ve Netflix gibi sinema salonları yerine dijital yayın platformlarını önceliklendiren bir modele yönelebileceği değerlendiriliyor. Bu değişim, filmlerin izleyiciyle buluşma biçiminde de önemli bir dönüşüm yaratabilir.

Birleşmenin istihdam üzerindeki etkisi tartışılıyor

Dev birleşmenin Hollywood'daki istihdam üzerinde de ciddi etkiler yaratabileceği belirtiliyor. CVL Economics tarafından Los Angeles County için hazırlanan rapora göre birleşme yaklaşık 4 bin 500 doğrudan film ve televizyon işinin ortadan kalkmasına neden olabilir. Raporda, üç yıllık süreçte ücret kaybının 1,26 milyar dolara ulaşabileceği hesaplandı.

Anlaşma kapsamında işten çıkarılan çalışanların yeniden eğitilmesine yönelik bir fon oluşturulması öngörülüyor. Ancak bu düzenleme, işten çıkarmaların sınırlandırılmasını gerektirmiyor.

CNN ve CBS için de yeni dönem

Birleşme yalnızca sinema ve dijital yayın alanıyla sınırlı kalmayacak. CNN ve CBS'nin de yeni şirket yapısından etkilenmesi bekleniyor. Anlaşma kapsamında iki haber kuruluşunda editoryal bağımsızlık kurulları oluşturulması planlanıyor. Kurullar doğrudan Paramount tarafından atanacak. Paramount Üst Yöneticisi David Ellison, CNN Başkanı Mark Thompson'ın görevini sürdürmesini istiyor. CBS News Genel Yayın Yönetmeni Bari Weiss'in de görevinde kalması bekleniyor. Bununla birlikte şirketin milyarlarca dolarlık maliyet azaltma hedefi, CNN ve CBS çalışanları arasında iş kayıplarına ilişkin endişelere yol açıyor.

Basın özgürlüğü savunucuları ve hukuk uzmanları ise Paramount tarafından atanacak kurulların haber merkezlerinin bağımsızlığını ne ölçüde koruyabileceği konusunda soru işaretleri bulunduğunu belirtiyor.