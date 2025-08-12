  1. Ekonomim
Washington DC'de, İsrail'in öldürdüğü gazeteciler için anma etkinliği düzenlendi

ABD'nin başkenti Washington DC'de Filistin destekçisi göstericiler, İsrail'in Gazze Şeridi'nde öldürdüğü gazetecileri anmak için başkent Washington DC'de etkinlik düzenledi.

Başkentte Fox ve NBC'nin de aralarında bulunduğu büyük medya kuruluşlarının genel merkezlerinin önünde toplanan göstericiler, İsrail'in gazetecilere yönelik saldırılarını protesto etti.

Etkinlik kapsamında, İsrail'in kasten öldürdüğü gazeteciler anıldı.

İsrail ordusunun, Gazze'deki Şifa Hastanesi yakınlarında gazetecilerin kaldığı çadıra düzenlediği saldırıda Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka'nın aralarında bulunduğu 6 gazeteci hayatını kaybetmişti.

İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazeteci sayısı 238'e çıktı.

