Washington Post: ABD, NATO'daki yaklaşık 200 pozisyonu kaldıracak

Pentagon, ABD'nin bazı NATO gruplarındaki katılımını azaltmayı hedefliyor.

İttifakın kuvvet yapısının bazı bölümlerinde ve bazı danışma gruplarında planlanan azaltmalar, Trump yönetiminin Avrupa'nın savunmasına yönelik askeri yatırımlarını azaltma yönündeki son hamlesini işaret ediyor.

ABD’nin NATO’daki personel azaltımı, Avrupa’daki jeopolitik belirsizliği artırabilir

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre kesintilerin, Avrupa'da jeopolitik risk primlerini derinleştirebileceği ve savunma politikası, ticaret ilişkileri ve ittifak uyumu konusundaki belirsizliği güçlendirebileceği değerlendiriliyor.

ABD ve Avrupa kaynakları, Trump yönetiminin bazı Avrupa başkentlerine, askeri planlama, istihbarat koordinasyonu ve özel operasyonlarla ilgili NATO birimlerinden yaklaşık 200 ABD pozisyonunu ortadan kaldıracağını bildirdiğini söyledi.

Kesintilerin, İngiltere merkezli NATO İstihbarat Füzyon Merkezi, Brüksel'deki Müttefik Özel Operasyon Kuvvetleri Komutanlığı ve belirli deniz operasyonlarını denetleyen Portekiz merkezli STRIKFORNATO gibi birimleri etkilemesi bekleniyor.

Değişikliklerin, ABD'nin personelin görev süreleri sona erdikçe yerlerine yeni personel almayı reddetmesi ve hemen geri çağırma yoluyla değil, büyük ölçüde doğal işten ayrılmalar yoluyla uygulanması bekleniyor. Etkilenen NATO birimlerine şu anda yaklaşık 400 ABD personeli atanmış durumda, bu da yaklaşık yarı yarıya bir azalma anlamına geliyor.

ABD'nin Avrupa'daki toplam askeri varlığına (yaklaşık 80.000 personel) kıyasla küçük bir azalma olsa da, zamanlaması siyasi açıdan hassas. İttifak, ABD'nin stratejik öncelikleri konusunda yeniden ortaya çıkan belirsizlik ortamında, son on yılların en diplomatik açıdan gergin dönemlerinden birini yaşıyor.

Yetkililer, personel değişikliklerinin, yönetimin askeri kaynakları Batı Yarımküre'ye yeniden tahsis etme niyetiyle büyük ölçüde örtüştüğünü söyledi. Ancak bu hamle, Washington'ın NATO'nun temel yapılarındaki operasyonel katılımını azalttığı yönündeki Avrupa'daki algıları güçlendirme riskini taşıyor.

Karar, Başkan Donald Trump'ın Grönland'ı ele geçirme girişiminin yeniden canlanmasıyla tetiklenen artan gerilimlerin ortasında geldi; bu, ittifak içinde eşi benzeri görülmemiş bir toprak baskısı olasılığı yaratıyor. Trump ayrıca son zamanlarda sosyal medyada NATO'yu ABD için bir tehdit olarak tanımlayan yorumları yeniden paylaşarak Avrupa başkentlerini daha da tedirgin etti.