Washington Post: Bağdat'taki ABD diplomatik tesisine İHA saldırısı düzenlendi

The Washington Post (WP) gazetesinin ABD Dışişleri Bakanlığına ait iç uyarıya ve bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberine göre, Bağdat Diplomatik Destek Merkezi İHA'larla hedef alındı.

İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan güvenlik yetkilisi, ABD'li diplomatlara lojistik destek sağlayan ve Bağdat Havalimanı ile Irak askeri üsleri yakınında bulunan tesise doğru 6 İHA fırlatıldığını, bunlardan 5’inin düşürüldüğünü, 1'inin ise tesise isabet ettiğini öne sürdü.

Yetkili, saldırıda can kaybı olup olmadığına dair bilgisi olmadığını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığının tesis personeline gönderdiği iç uyarıda ise İHA'nın bir gözetleme kulesinin yakınını vurduğu ve personelin "siper alma" talimatı aldığı aktarılırken, tesisteki personelin durumunun tespit edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Haberde, söz konusu saldırının Irak’ta İslami Direniş isimli Şii milis grup tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Irak Savunma Bakanlığı, ülkedeki askeri üslerin yakınındaki saldırılara tepki gösterirken, zarar gören ABD tesisine ilişkin doğrudan bir açıklama yapmamıştı.