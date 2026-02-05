Washington Post, çalışanlarının yüzde 30'unu işten çıkaracak

The New York Times'a konuşan kaynaklar, WP'nin işten çıkarmalarına ilişkin iddialarda bulundu.

Washington Post'un, çalışanlarına geniş çaplı işten çıkarma sürecine başlandığını duyurduğunu savunan yetkililer, bunun, sporun yanı sıra yerel ve uluslararası haberler departmanlarını da büyük ölçüde etkilemesinin beklendiğini söyledi.

Yetkililer, söz konusu işten çıkarmaların, gazete çalışanlarının yaklaşık yüzde 30'unu etkileyeceğini ileri sürdü.

WP'nin Genel Yayın Yönetmeni Matt Murray'in ise çalışanlarla yapılan toplantıda, şirketin çok fazla mali kayıp yaşadığını ve okuyucuların ihtiyaçlarının karşılanmadığını belirttiği ve işten çıkarmalardan tüm departmanların etkilenebileceğine işaret ettiği aktarıldı.