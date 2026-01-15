Washington Post: İsrail ve İran, birbirlerine 'saldırmama' güvencesi verdi

Aynı haber kapsamında, İran’ın da yine Rusya kanalı üzerinden İsrail’e “önleyici bir saldırıdan” kaçınacağı yönünde mesaj gönderdiği aktarıldı. Mesajlaşma sürecinden haberdar olan iki yetkiliye göre, İranlı yetkililer İsrail’in temas girişimine olumlu karşılık verdi ancak İsrail’in gerçek niyetleri konusunda temkinli bir tutum sergiledi.

İsrail ateş gücünü Hizbullah’a yöneltmek istedi

Yetkililerin değerlendirmelerine göre İran, İsrail’in verdiği güvenceler samimi olsa dahi bunun İsrail’in askeri kapasitesini ağırlıklı olarak Hizbullah’a yöneltmesine imkân tanıyabileceğini düşündü. İran tarafı, bu durumun İsrail ve müttefikleri tarafından koordine edilebilecek ve ABD ordusunun İran’a yönelik olası bir saldırısını dışlamayan bir planın parçası olabileceğine inanıyordu.

İsrail ile İran arasında kurulan bu dolaylı iletişim ve Rusya’nın arabulucu rolü, iki ülke arasında haziran ayında yaşanan çatışmalar dikkate alındığında dikkat çekici olarak değerlendirildi. Diplomatlar ve bölgesel yetkililer, söz konusu temasların İsrail’in İran’la gerilimi tırmandıran ya da yeni saldırıları başlatan taraf olarak algılanmaktan kaçınma arzusunu yansıttığını ifade etti.

Washington Post’a göre, İsrail ile Hizbullah arasında çıkabilecek olası bir çatışmanın dışında kalmak, İran açısından da avantajlı bir durum olarak görülüyordu. ABD’li yetkililer ise, Tahran’ın iç sorunlarla karşı karşıya olduğu bu dönemde İran’ın Hizbullah’a sağladığı somut desteğin zaten azalmış olduğunu dile getirdi.

Haberde, İsrail’in İran’a yönelik bu girişiminin, Tahran’ı çatışmanın dışında tutmayı ve İsrail’in saldırıya geçmesi halinde Hizbullah’ı yalnız bırakmayı amaçladığı belirtildi. Bir İsrailli yetkili, bu yaklaşımın bugün için de geçerli olabileceğini, İsrail’in en azından başlangıç aşamasında iki ülke arasında doğrudan bir çatışmayı önlemeye çalıştığını aktardı. Aynı yetkili, İran’la yaşanabilecek gelişmelerden bağımsız olarak Hizbullah’a karşı askeri bir operasyon ihtimalinin tamamen ortadan kalkmadığını da söyledi.

Öte yandan, bu özel güvencelerin İsrail’in geçen yılın sonlarında kamuoyuna yansıyan açıklamalarıyla çeliştiği ifade edildi. İsrailli yetkililer o dönemde, İran’ın hızla yenilediğini öne sürdükleri balistik füze stoklarını engellemek amacıyla İran’a yönelik yeni saldırı seçeneklerine açıkça değinmişti.

Haberde ayrıca, İsrailli yetkililerin aralık ayında verdikleri bu güvencelerden geri adım atıp atmayacaklarının ve İran hükûmetinin devrilmesi yönünde bir fırsat doğması halinde ABD öncülüğündeki bir saldırıya katılıp katılmayacaklarının şu aşamada belirsizliğini koruduğu vurgulandı.