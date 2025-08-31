  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Washington Post Trump'ın Gazze planını yazdı: Tüm Filistinliler gönderilecek, Gazze tatil merkezi olacak
Takip Et

Washington Post Trump'ın Gazze planını yazdı: Tüm Filistinliler gönderilecek, Gazze tatil merkezi olacak

Washington Post’a göre Trump yönetiminin 'Savaş sonrası Gazze' planında, Gazze’de ABD vesayetinde bir tatil merkezi kurulması ve nüfusun ücret karşılığında 'gönüllü' olarak başka bölgelere yerleştirilmesi bulunuyor.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Washington Post Trump'ın Gazze planını yazdı: Tüm Filistinliler gönderilecek, Gazze tatil merkezi olacak
Takip Et

Washington Post gazetesi, Gazze'de İsrail saldırıları sonrasında bölgenin statüsü konusunda Trump yönetiminin üzerinde çalıştığı 38 sayfalık "Gazze yeniden inşa, ekonomik ivme ve dönüşüm mütevelliyeti (TRUST)" başlıklı belgenin detaylarını paylaştı.

 

Buna göre plan, Trump'ın, bölgenin yönetimini ABD'nin devralarak en az 10 yıl yetkili olması görüşüne dayanıyor.

Ayrıca planda bölgenin turistik bir tatil ve ileri teknoloji üretim merkezi haline getirilmesi öngörülüyor.

Trump'ın planında Filistinlilere yer yok

Öte yandan planda, bölgenin yeniden inşası sürecinde Gazze'de yaşayan 2 milyon Filistinli nüfusun "gönüllü" bir şekilde başka ülkelere ya da kısıtlı, güvenli bir bölgeye geçici olarak yeniden yerleştirilmesi yer alıyor.

Bölgenin yeniden inşasını üstlenen firmanın, Gazzelilere 5 bin dolar nakdi ödeme yapması ve Gazze dışında yaşadıkları yerin 4 yıl boyunca kirasını üstlenmesi öngörülüyor.

Gazze planında İsraillilerin imzası var

Öte yandan TRUST isimli belgede, Gazze'de yardımların dağıtılmasını devralan ve bölgedeki büyük açlıktan sorumlu tutulan İsrail ve ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfının (GHF)" kurulmasını tasarlayan İsraillilerin imzası bulunuyor.

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, Washington Post'a yaptıkları açıklamada, Trump yönetiminin üzerinde çalıştığı birçok plan olduğunu ve henüz onaylanmadığını kaydetti.

Kaynaklar, söz konusu planın Trump'ın "Orta Doğu'nun Turizm Merkezi" yapma düşüncesi üzerine tasarlandığını belirtti.

Dünya
Kremlin'den açıklama: Putin, Trump ve Zelenskiy ile zirve için uzlaşamadı
Putin, Trump ve Zelenskiy ile zirve için uzlaşamadı
Fransa’da ortaokullarda cep telefonu yasağı yürürlüğe girdi
Fransa’da ortaokullarda cep telefonu yasağı yürürlüğe girdi
Zenginlere ‘Taylor Swift 'vergisi' geliyor! ABD’de konut tartışması alevlendi
Zenginlere ‘Taylor Swift 'vergisi' geliyor! ABD’de konut tartışması alevlendi
Polonyalı seyirciler EuroBasket 2025'te İsrail milli marşını yuhaladı
Polonyalı seyirciler EuroBasket 2025'te İsrail milli marşını yuhaladı
Gazze’ye son beş günde girmesi gereken yardımın yalnızca yüzde 15’i ulaştı
Gazze’ye son beş günde girmesi gereken yardımın yalnızca yüzde 15’i ulaştı
Von der Leyen’in uçağına Rus müdahalesi şüphesi! GPS erişimini kaybetmişti
Von der Leyen’in uçağına Rus müdahalesi şüphesi! GPS erişimini kaybetmişti