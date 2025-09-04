  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Washington yetkililerinden kente Ulusal Muhafız konuşlandıran Trump yönetimine dava
Takip Et

Washington yetkililerinden kente Ulusal Muhafız konuşlandıran Trump yönetimine dava

ABD'nin başkenti Washington yetkilileri, Başkan Donald Trump yönetimini "kamu güvenliği acil durumu" kapsamında kente Ulusal Muhafız konuşlandırarak yasalara aykırı hareket ettiği gerekçesiyle dava etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Washington yetkililerinden kente Ulusal Muhafız konuşlandıran Trump yönetimine dava
Takip Et

CNN'in haberine göre, Washington Başsavcısı Brian Schwalb tarafından açılan davada, Trump, "yerel yönetimin isteği olmaksızın başkente asker göndererek ABD Anayasasını ve federal yasaları ihlal etmekle" suçlanıyor.

Schwalb, çoğu eyalet dışından gelen Ulusal Muhafızların "yetkileri dışında" sokaklarda devriye gezip arama yaptıklarını kaydetti.

Bu durumun şehrin özerk yapısına zarar verdiğini ifade eden Schwalb, ayrıca muhafızların turizme ve dolayısıyla yerel ekonomiye zarar verdiğini belirtti.

Schwalb, dava dilekçesinde "Hiçbir Amerikan yargı bölgesi istemeden askeri işgale maruz bırakılmamalıdır." ifadelerine yer verdi.

- Washington'da "kamu güvenliği acil durumu" ilan edildi

Başkent Washington'da "güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek" amacıyla 11 Ağustos'ta "kamu güvenliği acil durumu" ilan eden Trump, Washington polisini federal kontrol altına alacaklarını ve Ulusal Muhafızları kente getireceklerini açıklamıştı.

ABD Adalet Bakanlığı, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesinin (DEA) başındaki Terry Cole'u, Metropolitan Polis Departmanının "Acil Durum Polis Komiseri" ilan etmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 14 Ağustos'ta 800 Ulusal Muhafızın başkentteki görev yerlerine yerleştirildiğini açıklamıştı.

Cumhuriyetçi eyaletler West Virginia, South Carolina ve Ohio, acil durum kapsamında yüzlerce Ulusal Muhafız'ı bölgeye göndermeye karar vermişti.

Dünya
İsrail, Filistin'i tanıma niyeti nedeniyle Macron'un ülkeyi ziyaretini reddetti
İsrail, Filistin'i tanıma niyeti nedeniyle Macron'un ülkeyi ziyaretini reddetti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Türkiye'ye teşekkür
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Türkiye'ye teşekkür
Trump'tan Avrupalı liderlere uyarı: Rus petrolü almayın, Çin'e baskı uygulayın
'Rus petrolün almayın, Çin'e baskı uygulayın'
Gazze’ye insani yardım için 20 gemilik dev filo denize açıldı!
Gazze’ye insani yardım için 20 gemilik dev filo denize açıldı!
İtalyan moda devi Giorgio Armani hayatını kaybetti!
İtalyan moda devi Giorgio Armani hayatını kaybetti!
Dünyanın en büyük kaçak maç yayın platformu kapatıldı!
Dünyanın en büyük kaçak maç yayın platformu kapatıldı!