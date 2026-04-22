Washington yolunda kritik mühlet pazarlığı: Lübnan’ın ateşkes şartı masada karşılık bulacak mı?

Lübnan ekonomisi ve sınır güvenliği için tarihî bir dönemeç niteliği taşıyan Washington görüşmeleri, yarın ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleşecek ikinci tur toplantılarla kritik bir aşamaya taşınıyor. 17 Nisan tarihinde yürürlüğe giren ve bölgeye kısa süreli bir nefes aldıran geçici ateşkesin geleceği, Lübnan’ın Washington Büyükelçisi Nada Hamade Muavvad ile İsrailli yetkililer arasındaki bu temasla netleşecek. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn tarafından nisan ayının bu hassas haftasında yapılan açıklamalar, Beyrut delegasyonunun masada sadece bir süre uzatımı değil, aynı zamanda egemenlik haklarının korunmasını da talep edeceğini gösteriyor.

Masadaki çetin pazarlık: Bir aylık ek süre talebi

Beyrut yönetimi, müzakerelerin teknik ve siyasi detaylarının olgunlaşabilmesi için pazar günü sona erecek olan mevcut ateşkesin en az bir ay daha uzatılmasını istiyor. Diplomatik kulislerden sızan bilgilere göre; Lübnan tarafı bu ek süreyi, İsrail'in ülkenin güneyindeki beldelerde sürdürdüğü yıkım faaliyetlerini tamamen durdurması ve ordunun sınır hattına güvenli bir şekilde konuşlanması için bir ön koşul olarak görüyor. Ancak İsrail kanadının, nisan ayı sonundaki güvenlik projeksiyonları ekseninde bu talebe nasıl bir karşılık vereceği, yarınki zirvenin en zorlu düğümü olarak değerlendiriliyor.

Trump arabuluculuğunda egemenlik sınavı

ABD Başkanı Donald Trump’ın girişimleriyle nisan ayı ortasında sağlanan bu geçici huzur ortamı, bölge halkı için bir umut olsa da diplomatik zeminde henüz kalıcı bir barış anlaşmasına dönüşmüş değil. Yarın Washington’da yapılacak temaslar, Lübnan için sadece bir mühlet arayışı değil; aynı zamanda devlet egemenliğinin uluslararası arenada yeniden tescil edilmesi mücadelesi anlamını taşıyor. Çıkacak karar, nisan ayının son günlerinde bölgenin ya kalıcı bir diplomatik çözüme evrileceğini ya da gerilimin yeniden tırmanacağı bir sürece gireceğini belirleyecek.