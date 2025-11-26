Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız askeri vuruldu Beyaz Saray'a giriş çıkışlar kapatıldı
ABD’de Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafız personeli vuruldu, Beyaz Saray güvenlik gerekçesiyle giriş ve çıkışlara kapatıldı.
ABD'nin başkenti Washington'da 2 Ulusal Muhafız askerinin vurulduğu bildirildi.
Associated Press'e (AP) ismini vermeden konuşan bir yetkili, başkent Washington'da 2 Ulusal Muhafız askerinin vurulduğunu kaydetti.
Yetkili, olayın Beyaz Saray yakınlarında gerçekleştiğini belirterek, askerlerin durumunun bilinmediği bilgisini paylaştı.
