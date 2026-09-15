Washington’da çarpıcı itiraf: Bin 200 kez sığınağa kaçtılar

ABD Hava Kuvvetleri Komutanı General Kenneth Wilsbach, Washington'da düzenlenen Hava, Uzay ve Siber Konferansı'nda yaptığı konuşmada, İran’a karşı yürütülen "Epik Öfke Operasyonu"na dair dikkat çekici ayrıntıları paylaştı. Wilsbach, operasyon süresince bölgedeki ABD askeri personelinin yaşadığı yoğun tehdit baskısını gözler önüne seren çarpıcı veriler sundu. General Wilsbach, personelin İran’a ait füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları sırasında tam bin 200 kez "kırmızı alarm" durumuna geçerek sığınaklara girmek zorunda kaldığını bildirdi.

‘Kırmızı Alarm’ Sistemi Nasıl İşliyor?

ABD Hava Kuvvetleri protokollerine göre "kırmızı alarm", hava saldırısı tehditlerinde dalgalı siren, kara saldırılarında ise boru sesiyle duyurulan kritik bir ihbar mekanizması olarak kullanılıyor. Bir saldırının gerçekleşmek üzere olduğunu veya halihazırda başladığını gösteren bu uyarı verildiğinde, askeri personele vakit kaybetmeksizin "derhal korunaklı sığınaklara geçilmesi" talimatı aktarılıyor. General Wilsbach, bu denli yüksek bir alarm sayısının ABD güçlerinin bölgede ne kadar yoğun ve kesintisiz bir tehdit altında kaldığının doğrudan kanıtı olduğunu vurguladı.

10 Bin Sorti ve 13 Bin Hedefe Saldırı

Operasyonun boyutunu ve temposunu rakamlarla aktaran Wilsbach, operasyonel sürecin ölçek, hız ve hassasiyet bakımlarından mercek altına alınacağını belirtti. Yaklaşık 500 uçaktan oluşan hava filosunun toplamda 10 bin sorti gerçekleştirdiğini ifade eden General, gün bazında 250’den fazla uçuş temposunun korunduğunu ve muharebe görevleri boyunca 13 binden fazla askeri hedefin imha edildiğini kaydetti.

İran Saldırıları Önleyici Füze Stoklarını Tüketti

Yapılan operasyonların İran mevzilerine darbe vurduğunu savunan Wilsbach, diğer yandan üs personelinin kesintisiz alarm baskısıyla karşılaştığını ve askeri lojistiğin sınırlarının zorlandığını kabul etti. Orta Doğu’da bulunan ABD üslerinin misilleme mahiyetindeki füze ve İHA bombardımanlarına hedef olduğunu aktaran General, bu yoğun saldırıları püskürtmek için kullanılan önleyici füze stoklarının büyük ölçüde tükendiğini ve üslerde operasyonel hasarlar meydana geldiğini dile getirdi.

"Savaşın Doğası Değişiyor"

Konuşmasını küresel güvenlik dengelerine ilişkin değerlendirmelerle tamamlayan General Wilsbach, stratejik rekabetin gün geçtikçe kızıştığına ve savaşın doğasının dönüştüğüne dikkat çekti. Wilsbach, dünyanın daha güvenli bir yer haline gelmediğini bilerek göreve talip olan yeni bir Amerikalı asker neslinin bu ağır sorumluluğu sırtladığını ifade ederek ABD’nin bölgedeki askeri varlığını sürdürme kararlılığını altını çizdi.