Washington’da İran savaşının 200 milyar dolarlık maliyeti tartışılıyor

İran savaşının ABD’ye maliyetine yönelik Washington’da “200 milyar dolarlık” fatura iddiasıyla tartışmalar büyüyor. Rakam henüz kesinleşmese de Trump yönetiminin savaşın ek maliyetlerini karşılamak için Kongre’den talep edebileceği ek bütçe hakkında fikir veriyor.

Yahoo Finance’den Ben Werschkul’un derlemesine göre, 200 milyar dolarlık maliyeti ile olarak Washington Post, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’ın yıllık 1 trilyon dolarlık Pentagon bütçesine ek olarak bu tutarı savunmasıyla ortaya attı.

Hegseth, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Kötü adamları ortadan kaldırmak para gerektirir” derken, Başkan Trump da daha sonra bu rakamı destekleyen açıklamalarda bulundu.

Hegseth, “Bu tür bir bütçe, önümüzdeki dönemde yeterli kaynakla hareket etmemizi sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Çatışmalar uzayabilir

Yeni maliyet kısa sürede eleştirilere neden oldu. Bu tutar, ABD ordusunun bölgede daha uzun süreli bir çatışmaya hazırlandığı izlenimini güçlendirdi. Trump yönetimi daha önce, savaşın ilk haftasında maliyetin yaklaşık 11,3 milyar dolar, yani günlük yaklaşık 2 milyar dolar olduğunu açıklamıştı.

200 milyar dolarlık tahmin, ABD’nin Ukrayna savaşının başından bu yana yaptığı toplam harcamayı da aşıyor. Dış İlişkiler Konseyi’nin bir raporuna göre, 2022’den bu yana Ukrayna için yaklaşık 188 milyar dolar harcandı.

200 milyar dolar ne anlama geliyor?

Pentagon’un talebine ilişkin önceki tahminler yaklaşık 100 milyar dolar seviyesindeydi. Daha yüksek olan bu rakam, Trump’a yakın isimler arasında da şüpheyle karşılandı.

Kansaslı Cumhuriyetçi Senatör Roger Marshall, Fox Business’a yaptığı açıklamada, “Pentagon’un mevcut bütçesine ek olarak 200 milyar dolar bana yüksek bir rakam gibi geliyor” dedi.

Bu tartışmalar, İran’daki çatışmanın kısa sürede sona ermesinin beklenenden daha zor olabileceğine yönelik görüşlerin arttığı bir dönemde yaşanıyor.

İran, Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiği üzerinde etkisini sürdürürken, bu hafta ABD ve İsrail güçleriyle karşılıklı saldırılar kapsamında enerji altyapılarını hedef aldı. Bu durum petrol fiyatlarının varil başına 100 doların üzerinde kalmasına yol açtı.

Hegseth, saldırıların süreceğini belirterek, “Bunu tamamlayacağız” dedi.

Kongre’de zorlu süreç

Kongre’den ek bütçe talebinin kolay kabul edilmesi beklenmiyor. Demokratlar, 200 milyar dolarlık rakam gündeme gelmeden önce de böyle bir talebe karşı çıkacaklarını açıklamıştı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson da bu rakama açık destek vermedi. Johnson, detayları gördükten sonra değerlendirme yapacağını belirterek, “Amerikan halkının güvenliğini sağlamak için gerekli olanı desteklerim” dedi.

Arizona Senatörü Ruben Gallego ise Demokratların genel tutumunu, “Yanıt çok basit: Hayır” sözleriyle ifade etti.

Cumhuriyetçiler daha önce konuyu Senato’da basit çoğunlukla geçebilecek bir yöntemle çözmeyi gündeme getirmişti. Ancak bu yöntem siyasi açıdan riskli görülüyor ve tüm Cumhuriyetçilerin desteğini gerektiriyor.

Ek bütçe için bir diğer seçenek de Pentagon’un genel harcamalarını belirleyen yıllık savunma yasası olabilir. Ancak bu düzenleme de Demokratların desteğini gerektiriyor.

Trump daha önce Pentagon bütçesinin 1,5 trilyon dolara çıkarılmasını önermişti ve perşembe günü bu hedefi yineledi.

Trump, “Birçok nedenle bu bütçeyi istiyoruz” diyerek, bunun sadece İran’daki savaşla sınırlı olmadığını, ordunun genel olarak güçlendirilmesini de kapsadığını söylerken, bu harcamayı ise “zirvede kalmak için ödenebilecek küçük bir bedel” olarak nitelendirdi.