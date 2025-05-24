Washington’da kritik görüşme: ABD-Irak enerji konuştu

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington’da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesut Barzani ile görüştü. Görüşmede enerji iş birliği, ticaret ve etnik-dini azınlıkların korunması gibi başlıklar öne çıktı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington'da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesut Barzani ile bir araya geldi. Görüşmede, ABD ile IKBY arasındaki ikili ilişkiler, enerji yatırımları ve bölgesel istikrar konuları masaya yatırıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce’un aktardığı bilgilere göre ikili, özellikle doğal gaz üretimi, ticaretin derinleştirilmesi ve yatırım fırsatları üzerinde durdu.

Doğal gaz üretiminde ABD şirketleriyle iş birliği

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Irak'ın enerji bağımsızlığına katkı sağlayacak olan doğal gaz projeleri konusunda ABD şirketleriyle yapılan anlaşmaların sonuçlandırılmasından dolayı Başbakan Barzani’yi tebrik etti. Görüşmede, bu adımların Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin ekonomik kalkınmasına ve bölgesel enerji güvenliğine katkı sağlayacağı vurgulandı.

Azınlık hakları ve bölgesel istikrar gündemdeydi

Görüşmede ayrıca, Irak ve Suriye’deki dini ve etnik azınlıkların haklarının korunması konusu ele alındı. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ABD'nin bu alandaki hassasiyetini yineleyerek azınlık grupların güvenliğinin korunmasının bölgesel barış ve insan hakları açısından önemine dikkat çekti.

ABD’den IKBY'ye destek vurgusu

Dışişleri Bakanı Rubio, ABD’nin Irak ile olan ilişkilerinde güçlü ve dirençli bir Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin rolünü kilit bir unsur olarak gördüğünü belirtti. Rubio, Washington yönetiminin, IKBY’nin siyasi ve ekonomik yapısının güçlendirilmesi konusunda kararlı desteğini sürdüreceğini ifade etti.