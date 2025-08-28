  1. Ekonomim
Washington'da nükleer diplomasisi: ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi ile bir araya geldi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile Ukrayna'daki nükleer tesisler ve ajansın İran'daki izleme faaliyetleri dahil olmak üzere nükleer güvenlik konularını görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rubio'nun başkent Washington'da UAEA Başkanı Grossi ile bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede hangi konular ele alındı?

Bakanlığın açıklamasında, 8-12 Eylül tarihlerinde Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenecek UAEA Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde gerçekleşen görüşmede, Ukrayna'daki nükleer tesislerin güvenliği ve ajansın İran'da yürüttüğü doğrulama ve izleme faaliyetleri dahil çeşitli küresel nükleer güvenlik konularının ele alındığı kaydedildi.

Rubio, UAEA’yı destekleme kararlılığını yineledi

Açıklamada, "Bakan Rubio, Başkan Grossi'ye, ABD'nin nükleer teknolojinin barışçıl kullanımını teşvik etmek ve nükleer silahların yayılmasını önlemek için UAEA'yı destekleme konusundaki kararlılığını yineledi." ifadesine yer verildi.

