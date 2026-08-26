Washington'da Tom Barrack'ın görevden alınması için kampanya başlatıldı

İsrail'in Suriye'de Ebu Zuhur hava üssüne yönelik saldırıların ardından yaptığı peş peşe açıklamalarla öne çıkan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Washington'da da tartışma konusu.

Saldırının ardından İsrail'e tepki gösteren ve İsrail'in Türkiye'yi kışkırtmaya çalıştığını söyleyen Barrack'ın bu sözleri Tel Aviv'de tepki çekmişti. Hatta İsrail basınına konuşan bir İsrailli yetkili, Tel Aviv yönetiminin Barrack'la istihbarat paylaşımını kestiğini öne sürmüştü.

Tom Barrack takip eden günlerde, İsrail'in hala Golan Tepeleri'ni işgal ettiği yönünde bir ifade kullanınca tepkiler de arttı. Barrack, Washington'ın resmi görüşüyle ters düşen bu sözlerini daha sonra özür dileyerek geri aldı.

Ancak dilenen özre rağmen, özellikle Amerikan sağının İsrail yanlısı kanadında Barrack'a yönelik tepkiler dinmedi.

ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığı, aşırı sağcı görüşleri ve yayımladığı komplo teorileriyle tanınan Amerikalı siyasi aktivist Laura Loomer, Barrack'ın görevden alınması için kampanya başlattı.

Loomer 25 Ağustos'ta X üzerinden yaptığı açıklamada, Washington'un Barrack'ı ABD'ye çağırdığını ve görevden almak üzere olduğunu öne sürdü.

ABD'li aktivist, Dışişleri Bakanlığı’nın Beyaz Saray’a Barrack’ın son iki yıldaki “en büyük hatalarını” içeren bir dosya gönderdiğini ve Barrack’ı görevden alınmaktan şu anda Trump’la kişisel dostluğunun koruduğunu iddia etti.

SCOOP:



Tom Barrack @USAMBTurkiye, the Ambassador to Turkey has been called back to Washington DC this week for “consultations”.



In State Department lingo, this is the term for having your ass handed to you by your boss @SecRubio.



This comes after Barrack sparked an… https://t.co/DJa9SC2n98 — Laura Loomer (@LauraLoomer) August 25, 2026

Loomer'ın bu iddialarına ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Görevlerden Sorumlu Başkanlık Elçisi Richard Grenell yine X üzerinden yanıt verdi.

Grenell'in ifadesi şöyle:

"Tom Barrack, Donald Trump'a çok yakın bir isim. Başkan'la düzenli olarak konuşur ve kafasına göre hareket eden biri değildir. Türkiye'deki çalışmaları, Başkan Trump'ın Amerikalıları korumaya yönelik daha büyük politikasının bir parçasıdır. Bu bir Önce Amerika (America First) politikasıdır. Tom, tam olarak kendisinden yapması istenen şeyi yapmaktadır, elçiler sık sık temaslarda bulunmak için ABD'ye geri döner."

Loomer: Peki neden Washington'a çağırıldı?

Bu yanıtın üzerine Loomer yine X üzerinden "Öyleyse neden bu hafta istişareler için ABD'ye geri çağrıldı? Barrack'ın açıklamaları 'Önce Amerika politikası değildir' dedi ve ekledi:

"Barrack, Trump'ın İsrail'in Golan üzerindeki kontrolünü tanıma politikasının 'yasadışı bir işgal' olduğunu söyledi. Bu kadar aptal olan ve Başkan Trump'ın kendi dış politikasını anlamayan biri nasıl büyükelçi olabilir? Barrack, Cihatçı yalakası olmaktan başka bir şey değil. Bölgesel bir savaşa yol açmadan önce geri çağrılmalı. O, cihatcılardan taraf. (Jihadi First). Önce Amerika değil. Ve ayrıca tam bir anti-Semittir."

Tom Barrack @USAMBTurkiye is as close to Donald Trump as one can be. He speaks regularly to the President and isn’t a free-lancer.



His work in Turkey is part of the larger policy that President Trump has for protecting Americans.

It is an America First policy.



Tom is doing… — Richard Grenell (@RichardGrenell) August 25, 2026

Ankara'ya yakınlık Tom Barrack'a tepkiyi artırdı

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’a yönelik eleştiriler, son günlerde Amerikan sağındaki İsrail yanlısı çevrelerde sertleşti.

Barrack’ın İsrail’in Suriye’deki saldırılarını eleştirmesi, Golan Tepeleri’ni işgal altındaki Suriye toprağı olarak tanımlaması ve Türkiye’nin bölgedeki güvenlik kaygılarına daha anlayışlı yaklaşması, kendisinin Ankara’ya fazla yakın davrandığı suçlamalarını güçlendirdi.

Zionist Organization of America, Barrack’ın görevden alınmasını isterken, bazı muhafazakar yorumcular ABD’li diplomatın Washington’da Amerikan çıkarlarını savunmak yerine Türkiye’nin tezlerini taşıdığını öne sürdü.

Breitbart’ın Washington büro şefi Matthew Boyle da Barrack için diplomatların görev yaptıkları ülkenin bakış açısını fazlasıyla benimsediğini anlatmak için kullanılan “went native” ifadesini kullandı.

Eleştiriler yalnızca son açıklamalarla sınırlı değil.

Barrack’ın Türkiye’nin yeniden F-35 programına alınmasına sıcak bakması, Şam yönetimine verdiği destek, SDG konusunda Ankara’ya yakın görülen tutumu ve İsrail’in Suriye operasyonlarına yönelik eleştirileri bir süredir Amerikan sağındaki İsrail yanlısı çevrelerde rahatsızlık yaratıyordu.

Son çıkışları ise bu birikmiş tepkiyi açık bir görevden alma kampanyasına dönüştürdü.

• Oksijen derledi.