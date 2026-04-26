Washington'da Virginia Giuffre için anma etkinliği düzenlendi
ABD’nin başkenti Washington’da, insan ticareti mağduru ve Jeffrey Epstein’a yönelik suçlamalarıyla bilinen Virginia Roberts Giuffre anısına kelebek temalı anma etkinliği düzenlendi.
Washington Anıtı yakınında gerçekleştirilen etkinlikte, Giuffre’nin kardeşi Danny Wilson ile yengesi Lanette Wilson da konuşma yaptı. Katılımcılara hitap eden Wilson ailesi, uzun yıllar süren istismarın ardından geçen yıl yaşamını yitiren Giuffre’yi andı.