Washington'daki ulusal muhafızların görev süresinin uzatıldığı öne sürüldü

CNN'in konuya dair bilgisi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Savunma Bakanı Pete Hegseth, ulusal muhafızların görev süresini uzattı.

Buna göre, görevi Kasım ayı sonunda sona erecek olan birliklerin Şubat 2026'ya başkent Washington'da konuşlanmaya devam etmesi bekleniyor.

Ne olmuştu?

Washington yönetimi, göçmenlik politikalarına karşı düzenlenen protestoları kontrol altına almak için haziranda Los Angeles'a ve ağustosta suçlularla mücadele kapsamında başkent Washington'a ulusal muhafızları konuşlandırmıştı.

Başkan Trump'ın, Washington Polis Teşkilatı üzerinde federal kontrol sağlama ve başkentte devriye gezmesi için ulusal muhafızları konuşlandırma kararı, "tehlikeli şekilde güç ele geçirme" şeklinde nitelendirilerek eleştirilere neden olmuştu.

ABD yönetimi 4 Ekim'de, Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde yaklaşık 200 ulusal muhafız görevlendirirken, 6 Ekim'de Texas eyaletinden 400 kadar ulusal muhafızı, Oregon, Illinois ve diğer eyaletlerde konuşlandırma kararı almıştı.

Eyalet yönetimlerinden söz konusu kararlara karşı davalar açılırken, yasal süreç devam ediyor.