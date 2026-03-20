Washington’dan akaryakıt savunması: Vance’ten petrol fiyatlarına "jeopolitik" yorum

İsrail ve İran arasındaki karşılıklı saldırıların Hürmüz Boğazı gibi kritik enerji damarlarında yarattığı tıkanıklık, küresel petrol piyasalarında brent petrolü 110 dolar sınırına taşıyan bir ralli başlatmıştı. Konuya dair açıklamalarda bulunan Vance, galon başına 3,89 dolara ulaşan artışı kabul ederek; bu durumun jeopolitik tansiyonun bir yansıması olduğunu savundu. Vance’e göre mevcut tablo, kalıcı bir ekonomik yıkımdan ziyade, çatışma sürecinin yarattığı konjonktürel bir fiyatlama süreci ve askeri operasyonlar hedefine ulaştığında enerji matematiği normale dönecek.

Enflasyon kıskacı ve stratejik rezerv hamlesi

ABD’nin ulusal borcunun 39 trilyon doları aşmasıyla birlikte enerji maliyetlerindeki her birimlik artış, Washington üzerinde devasa bir enflasyon baskısı oluşturuyor. J.D. Vance’in fiyat artışlarını "geçici" olarak tanımlaması, aslında piyasalara verilen bir "sakinleşme" mesajı niteliği taşıyor. Özellikle enerji sevkiyat maliyetlerini düşürmek adına bazı nakliye yetkilerinin geçici olarak askıya alınabileceği sinyali, Vance’in bu iyimser tezini destekleyen en somut operasyonel dayanak olarak öne çıkıyor.

Piyasa beklentisi ve üretim baskısı

Beyaz Saray’dan gelen bu iyimser çıkış, aslında küresel piyasalardaki jeopolitik risk primini düşürmeye yönelik bir hasar kontrolü hamlesidir. Yatırımcılar, Washington’ın stratejik petrol rezervlerini ne ölçüde piyasaya süreceğine ve yerli enerji devlerine yönelik üretim kapasitesini artırma baskısına odaklanmış durumda. Akaryakıt fiyatlarındaki bu belirsizlik, sadece ABD iç dengelerini değil, aynı zamanda küresel ticaretin navlun ve lojistik maliyetlerini de doğrudan şekillendiren en kritik parametre olmayı sürdürüyor.