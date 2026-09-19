Washington'un 'uyuşturucu savaşı' sorgulanıyor: Hedef uyuşturucu mu, hakimiyet mi?

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Amerika Birleşik Devletleri, uyuşturucuyla mücadele söylemi altında Latin Amerika’daki askeri varlığını artıracak yeni adımlar atıyor. Varılan son planlamalar kapsamında, Afrika Komutanlığı (AFRICOM) bünyesinde bulunan MQ-9 Reaper insansız hava araçlarının (İHA) büyük bir kısmının Güney Amerika bölgesine kaydırılacağı öne sürülüyor.

Gönderilecek İHA sayısı hakkında henüz kesin bir rakam verilmezken, transfersel sürecin AFRICOM filosunun önemli bir bölümünü kapsayacağı belirtiliyor.

Uyuşturucu trafiği azalmadı

Washington yönetiminin yıllardır yürüttüğü askeri yöntemli "uyuşturucuyla mücadele" politikalarının, uyuşturucu ticaretini engellemede yetersiz kaldığı ifade ediliyor. Uygulanan askeri baskı ve denetimlerin uyuşturucu akışını bitirmek yerine, kaçakçı grupların güzergâh ve yöntem değiştirmesine yol açtığı vurgulanıyor.

Uyuşturucuyla mücadele bahanesiyle Maduro kaçırıldı

ABD'nin uyuşturucuyla mücadele gerekçesini askeri müdahaleye dönüştürdüğü en somut örnek Venezuela'da yaşandı. 3 Ocak 2026 tarihinde ABD güçleri Venezuela'ya yönelik bir operasyon gerçekleştirerek Devlet Başkanı Nicolás Maduro'yu zorla alıkoydu ve ülke dışına çıkardı. Washington, söz konusu operasyonu Maduro hakkındaki uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçlamalarıyla gerekçelendirdi.

Hedef gerçekten uyuşturucu mu?

Askeri sevkiyatlar ve operasyonlar incelendiğinde, ABD'nin bölgedeki temel amacının yalnızca uyuşturucu kaçakçılığını önlemek olmadığı değerlendiriliyor. Uzmanlar ve yerel kaynaklar, Washington’ın bu hamlelerle Latin Amerika'daki askeri ve siyasi nüfuzunu koruma ile stratejik hakimiyet alanını genişletme gayesi taşıdığına dikkat çekiyor.