Weel: Washington'daki ilk günümde iyi ve zamanında bir görüşme gerçekleştirdim

Hollanda Dışişleri Bakanı David van Weel, Washington'daki ilk gününde iyi ve zamanında bir görüşme gerçekleştirdiğini aktardı.

"Birlikte çalışmak istiyorsak açık fikir alışverişi ve dikkatli dinleme şarttır"

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, güvenlik, enerji ve ABD'nin dünyadaki rolü konularında çok çeşitli ortaklar ve düşünürlerle etkileşimde bulunduğunu belirten Weel, "Birlikte çalışmak istiyorsak açık fikir alışverişi ve dikkatli dinleme şarttır." ifadelerini kullandı.