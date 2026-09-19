Westinghouse borsa yolunda: Nükleer enerji devinden 50 milyar dolarlık halka arz hedefi

Nükleer santrallere reaktör teknolojisi sağlayan küresel enerji devi Westinghouse Electric Co., Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştireceği ilk halka arzında 50 milyar doların üzerinde bir değerleme hedefliyor. Brookfield Renewable Partners ve Cameco Corp. ortaklığında faaliyet gösteren şirketin, borsaya kote olmak için en erken ekim ayında resmi adımları atması bekleniyor.

Dev bankalar halka arz sürecini yönetiyor

Temmuz ayında halka arz için gizli başvuru yaptığını duyuran Westinghouse'un borsa sürecini Citigroup ve Goldman Sachs liderliğinde dev konsorsiyum yürütüyor. İşlem sürecinde ayrıca Canadian Imperial Bank of Commerce, JPMorgan Chase ve Royal Bank of Canada da görev alıyor. Halka arz haberi sonrası ortaklardan Cameco'nun ABD'de işlem gören hisseleri cuma günü yüzde 3,6'ya varan artış kaydederek şirketin piyasa değerini 41 milyar doların üzerine çıkardı.

Sektördeki zayıf borsa performansına meydan okuma

Son dönemde nükleer enerji odaklı şirketlerin halka arz performansları beklentilerin altında kaldı. Temmuz ayında borsaya açılan Standard Nuclear listeleme fiyatının yüzde 14, nisan ayında işlem görmeye başlayan X-Energy ise halka arz değerinin yüzde 32 altında seyrediyor. Bir diğer sektör temsilcisi Holtec Nuclear ise planlanan ABD halka arzını erteleme kararı aldı. Westinghouse, bu tabloya rağmen küresel pazar payı ve tarihi birikimiyle borsaya güçlü bir giriş yapmayı amaçlıyor.