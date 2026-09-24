WhatsApp’ta radikal dönem: 1 Ekim’den itibaren işletmelerden mesaj başına ücret alınacak

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Anlık mesajlaşma devi WhatsApp, kurumsal müşteri iletişimini kapsayan fiyatlandırma modelini sil baştan yeniliyor. Platformun sunduğu altyapılar üzerinden müşterilerine ulaşan şirketler, belirlenen ücretsiz kotaların aşılması halinde mesaj başına ödeme yapacak.

Her numaraya aylık 1000 adet ücretsiz kota

Yeni sistem çerçevesinde Meta, her işletme numarasına aylık 1.000 adet ücretsiz servis mesajı hakkı tanıyacak. Tanımlanan bu kota aşıldığı takdirde, gönderilen 1.001'inci iletiden itibaren pazarlara göre değişen standart tarifeler üzerinden faturalandırma gerçekleştirilecek. Ay sonuna kadar kullanılmayan ücretsiz iletiler ise bir sonraki aya devredilmeyecek.

Sadece otomatik ve kurumsal sistemleri kapsıyor

Söz konusu maliyet artışı, uygulama üzerinden elle yanıt veren veya doğrudan telefon aracılığıyla standart WhatsApp Business kullanan işletmeleri etkilemeyecek. Düzenleme; API, CRM entegrasyonları, otomatik yanıt sistemleri ve chatbotlar aracılığıyla kitlesel mesajlaşma yürüten kurumları kapsayacak.

Bireysel kullanıcılar için hizmet ücretsiz kalacak

Tüketicilerin ve kişisel hesap sahiplerinin günlük mesajlaşma süreçlerinde herhangi bir değişiklik olmayacak. Bireysel kullanıcılar, platformun temel iletişim hizmetlerinden eskisi gibi tamamen ücretsiz bir şekilde yararlanmaya devam edecek.

Türkiye'de durum ne?

Yeni fiyatlandırma modeli küresel ölçekte WhatsApp Business API ve kurumsal entegrasyon kullanan tüm pazarları doğrudan ilgilendiriyor. Türkiye'deki bireysel kullanıcılar ile telefonlarından standart WhatsApp veya WhatsApp Business uygulamasını kullanan küçük esnaf bu ücretlendirmeden tamamen muaf tutulacak.

Ancak Türkiye'de müşteri hizmetlerini ve pazarlama süreçlerini WhatsApp API altyapısı, chatbotlar ve CRM yazılımları üzerinden otomasyonla yürüten kurumlar 1 Ekim itibarıyla Meta'nın Türkiye pazarı için belirlediği mesaj başına resmi tarifeler üzerinden faturalandırılacak. Şirketler için Türkiye'deki ilk 1.000 servis mesajı ücretsiz kalırken, kota aşımında iletilen mesaj kategorisine göre (pazarlama, güvenlik, servis vb.) yerel para birimi bazında mesaj başına ödeme yapılacak.