Wikipedia kurucusu, “Dünyanın en aptalca sorusu” dedi ve stüdyoyu terk etti (Video)

Wikipedia’nın kurucularından Jimmy Wales, Almanya’da yayın yapan bağımsız gazeteci Tilo Jung’un programında kısa süreli bir gerginlik yaşadı.

Cuma günü yayımlanan “Jung & Naiv” programında kendisini “Wikipedia’nın kurucusu” olarak tanıtan Wales’e, Jung “Kurucu musunuz yoksa eş kurucu mu?” sorusunu yöneltti. Sorunun ardından Wales, röportajın daha 48’inci saniyesinde stüdyoyu terk etti.

Jung'un sorusuna alaycı bir ifadeyle tepki gösteren Wales, "Umurumda değil. Bu dünyanın en aptalca sorusu" yanıtını verdi. Jung'un "Unvanınız konusunda bir tartışma var mı?" sorusuna Wales, "Yok. Ne dersen de. Umurumda değil" diye yanıt verdi.

"Sorunuzu dört kez cevapladım"

Jung bu kez Wikipedia'nın "gerçeklere önem veren bir platform" olduğunu söyleyerek Wales'in "umurumda değil" lafının "ironik" olduğunu ima etti.

Gazetecinin "Unvanınız bir gerçek değil, yorum" sözlerine gülen Wales, bir kez daha "kurucu ya da eş kurucu" olarak ifade edilmesinin "önemli olmadığını" vurguladı.

Bunun üzerine Jung "Ama sana göre kurucu sensin" yanıtını verdi. Wales ise dayanamayarak "Bir kez daha tekrarlıyorum. Bir önemi yok. Sorunuzu dört kez cevapladım. Ne var biliyor musunuz? Buraya kadar. Teşekkürler" dedi ve telefonunu alarak stüdyoyu terk etti.

Röportajın 48'inci saniyede sona ermesine şaşıran Jung ne olduğunu sordu. Bunun üzerine Wales stüdyoyu terk ederken "Aptalca sorular sorma" dedi.

Sosyal medyada hızla viral oldu

Röportajın yalnızca 48 saniye sürmesi sosyal medyada hızla viral oldu. Bazı kullanıcılar Jung'un ısrarını eleştirerek Wales'i desteklerken, bazıları da "Soru bu kadar kışkırtıcı mıydı?" diyerek gazetecinin tarafını tuttu. Bu arada Jung, Almanya'da zaman zaman kışkırtıcı sorular sorması ve konuklarını sinirlendirmesiyle tanınan bir sunucu.