Witkoff ve Kushner, İsrailli yetkililerle ateşkes sürecinin ikinci aşamasına dair temaslarda bulundu

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner’ın, İsrailli askeri yetkililerle ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını görüştüğünü açıkladı.

İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner’ın İsrail'e gerçekleştirdikleri ziyaret kapsamında, Askeri İstihbarat Dairesi Başkanı Shlomi Binder ve İsrail Savunma Kuvvetleri Planlama Müdürlüğü Başkanı Eyal Harel ile bir araya geldiğini duyurdu. Habere göre, ABD'li yetkililer toplantıda, ateşkes anlaşmasının Gazze'de uluslararası güçlerin konuşlandırılması ve Hamas'ın silahsızlandırılmasıyla ilgili ikinci aşaması öncesi hazırlıkları değerlendirdi.

İsrailli yetkililerin, Gazze’nin büyük bir bölümünde var olan tünelleri uluslararası güçlerin yok etmesini istediği belirtildi. Witkoff ve Kushner’ın ara bulucular Katar, Türkiye ve Mısır'ın, Refah'ta yaşanan ve 2 İsrail askerinin öldüğü olayla ilgili ‘saldırının Hamas tarafından yönetilmediği veya koordine edilmediği’ mesajını ilettiği belirtildi. İsrail tarafı ise ‘İsrailli esirlerin cesetlerinin çıkarılması çalışmalarının hızlandırılması, Hamas'ın yükümlülüklerini yerine getirerek cesetleri iade etmesi’ taleplerini aktardı.

