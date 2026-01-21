WSJ: ABD Ticaret Bakanı konuşurken ECB Başkanı Lagarde salonu terk etti

The Wall Street Journal’ın (WSJ) haberine göre, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick’in Avrupa’nın enerji politikaları ve rekabet gücünü sert sözlerle eleştirdiği konuşma sırasında Davos’ta düzenlenen özel bir akşam yemeğinden erken ayrıldı.

Lutnick’in konuşmasında Avrupa’nın enerji politikalarını ve ekonomik rekabet gücünü hedef alan uzun değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi. Lagarde’ın bu eleştiriler devam ederken yemekten ayrılmasının, davetliler arasında farklı yorumlara yol açtığı aktarıldı.

Bir katılımcı, Lagarde’ın Lutnick’in sözlerinden rahatsız olmasının yanı sıra yoğun program nedeniyle yorgun göründüğünü ifade etti.

Bazı katılımcıların ise, Lutnick’in açıklamalarını Davos’ta daha önce Avrupa liderlerinin birlik ve mali güç vurgularına verilen bir yanıt olarak değerlendirdiği ifade edildi. Avrupa Merkez Bankası konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken, Lutnick’in ofisinin de yorum talebine yanıt vermediği bildirildi.