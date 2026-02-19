WSJ: ABD’nin Orta Doğu’daki hava gücü 2003’ten bu yana en yüksek seviyede!

ABD’nin Orta Doğu’daki hava gücü konuşlandırmasının, 2003 Irak işgalinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı bildirildi.

The Wall Street Journal’ın ABD’li ve yabancı yetkililere dayandırdığı haberine göre, mevcut yığınak Washington’a tek bir saldırıdan ziyade uzun süreli bir operasyon yürütme kapasitesi sağlıyor.

Haberde, Donald Trump’ın İran’a yönelik bir saldırı emri verip vermeme konusunda henüz karar almadığı belirtildi.

Konuşlandırma kapsamında F-35 ve F-22 savaş uçakları, komuta-kontrol uçakları ve iki uçak gemisinin yer aldığı aktarıldı.

Haber, ABD ve İranlı müzakerecilerin Umman arabuluculuğunda Cenevre’de gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından geldi.