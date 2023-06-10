WSJ: Kuzey Akım sabotaj soruşturması Polonya’ya yöneldi

Wall Street Journal'ın haberine göre Alman müfettişler, bir sabotaj ekibinin eylül ayında Baltık Denizi'ndeki Kuzey Akım boru hatlarına zarar vermek için Polonya'yı bir operasyon üssü olarak kullandığını gösteren kanıtları inceliyor.

Gazete, Alman müfettişlerin, Avrupa'ya Rus gazı sağlayan boru hatlarına yönelik sabotaja karıştığından şüphelenilen 15 metrelik beyaz bir gezi yatı olan Andromeda’nın iki haftalık yolculuğunu tamamen yeniden yapılandırdığını belirtti.

15 metrelik yatın sır rota değişikliği

Yatın rotasından saparak Polonya sularına girdiğini tespit ettiklerini belirten Wall Street Journal, Andromeda'nın telsiz ve navigasyon cihazlarından, uydu ve cep telefonlarından, Gmail hesaplarından ve Almanya'nın en az bir Ukraynalı askerle eşleştirmeye çalıştığı DNA örneklerinden elde edilen verilerin öenmine işaret etti.

Beyaz Saray saldırı planını önceden biliyor muydu?

Washington Post gazetesi bu hafta, ABD'nin Ukrayna'nın boru hatlarına saldırı planını, su altındaki patlamalardan zarar görmeden üç ay önce öğrendiğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy çarşamba günü Alman medyasına yaptığı açıklamada Ukrayna'nın Kuzey Akım boru hatlarına saldırmadığını söyledi.

Derin sulardaki patlamalar İsveç ve Danimarka'nın ekonomik bölgelerinde meydana gelmişti. Her iki ülke de patlamaların kasıtlı olduğunu ancak kimin sorumlu olduğunun henüz belirlenemediğini açıkladı.

"Patlayıcı olarak HMX kullanıldı"

Wall Street Journal, dedektiflerin operasyonda kullanılan patlayıcının oktojen olarak da bilinen ve su altı altyapısını yıkmak için uygun renksiz bir madde olan HMX maddesi olduğu sonucuna vardığını belirtti.

Mart ayında Alman medyası, Ukrayna vatandaşlarına ait Polonya merkezli bir şirkete ait bir yatın saldırıya karışmış olabileceğini tespit etmişti.

Wall Street Journal, Andromeda'nın yolculuğu hakkında bilgi sahibi olan kişilere dayanarak sabotaj ekibinin, Polonya'ya doğru yola çıkarmadan önce Kuzey Akım 1'e derin deniz patlayıcıları yerleştirerek işlerinin yarısını tamamladıklarını yazdı.