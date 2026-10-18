WSJ: Rusya, cüretkâr saldırılarıyla NATO'yu zorluyor!

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Rusya ile NATO arasındaki gerilim, Karadeniz'de ticari gemilere yönelik saldırıların artmasıyla yeni bir aşamaya girdi. Romanya ve Bulgaristan açıklarında yaşanan olaylar, ittifakın güvenlik sınırlarının ne ölçüde zorlandığı ve Moskova'ya nasıl karşılık verileceği sorularını gündeme taşıdı.

ABD merkezli The Wall Street Journal'ın haberine göre, Avrupa ülkeleri Rusya'nın son dönemde giderek daha cüretkâr hale gelen askeri ve istihbarat faaliyetlerinden endişe duyuyor.

Karadeniz'deki saldırılar, NATO'nun doğrudan çatışmadan kaçınma politikası ile caydırıcılık kapasitesi arasında hassas bir denge oluşturuyor.

Romanya karasularında iki gemi vuruldu, yedi kişi kayıp

NATO'nun açıklamasına göre, Romanya'nın Karadeniz'deki karasularında iki ticari gemi insansız hava araçlarıyla hedef alındı.

Romanya karasularının hemen dışında vurulan üçüncü bir gemide ise yedi mürettebatın kaybolduğu bildirildi.

Avrupa makamları saldırılardan Rusya'yı sorumlu tutarken Moskova, birkaç gün önce Bulgaristan açıklarında dört gemiye yönelik saldırılarla da suçlandı.

Karadeniz'de ticari gemilerin hedef alınması, yalnızca bölgesel güvenliği değil, uluslararası deniz taşımacılığını ve ticaret yollarını da tehdit ediyor.

Saldırıların NATO üyesi ülkelerin karasularında veya yakınlarında gerçekleşmesi ise ittifakın nasıl bir karşılık vereceği sorusunu daha kritik hale getiriyor.

NATO liderleri görüştü ancak somut karar çıkmadı

Romanya Cumhurbaşkanı Nicușor Dan ve Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, saldırıların ardından NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Ancak temasların ardından Rusya'ya yönelik somut bir askeri veya diplomatik karşılık açıklanmadı.

Habere göre son olaylar, NATO üyelerinin doğrudan savaş eylemi olarak değerlendirdiği eşiğe henüz ulaşmış değil.

İttifak bir yandan saldırıları durdurmaya ve caydırıcılığını güçlendirmeye çalışırken diğer yandan Rusya ile doğrudan askeri çatışmaya dönüşebilecek bir tırmanmadan kaçınmayı hedefliyor.

Bu durum, NATO'nun karşı karşıya olduğu temel ikilemi ortaya koyuyor: Rusya'ya karşı daha sert önlemler almak, ancak bu önlemlerin daha büyük bir çatışmayı tetiklemesini engellemek.

Rus savaş uçakları, dronlar ve füzeler NATO hava sahasında

Karadeniz'deki gelişmeler, Avrupa'da son aylarda yaşanan güvenlik olaylarının devamı olarak değerlendiriliyor.

The Wall Street Journal'ın aktardığına göre Avrupa ülkeleri, Rus savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerinin NATO hava sahasına girdiği bir dizi olayla karşı karşıya kaldı.

Avrupa hükümetleri ayrıca Moskova'yı kıta genelinde sabotaj, siber casusluk ve kritik altyapıya yönelik faaliyetler yürütmekle suçluyor.

Bu olaylar, Rusya ile NATO arasındaki mücadelenin yalnızca Ukrayna'daki cephe hattıyla sınırlı kalmadığına ilişkin endişeleri artırıyor.

Almanya'dan Rusya'ya patlayıcı taşıyan dron suçlaması

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya'yı ağustos ayında Leipzig Havalimanı'ndaki uçaklara yönelik bir saldırı girişiminde bulunmakla suçladı.

Merz'in açıklamasına göre saldırı girişiminde patlayıcı taşıyan insansız hava araçlarının kullanılması planlandı.

Hollanda istihbarat kurumları da Rusya'nın Ukrayna'ya sağlanan Avrupa desteğini takip etmek amacıyla internete bağlı video kameralarına erişim sağladığını açıkladı.

Avrupa ülkeleri, bu tür faaliyetlerin Rusya'nın geleneksel askeri yöntemlerin dışında da baskı kurmaya çalıştığını gösterdiğini değerlendiriyor.

Rutte: Rusya'nın eylemleri paniğe neden olmamalı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Rusya bağlantılı saldırıların ittifak ülkelerinde paniğe yol açmaması gerektiğini söyledi.

Rutte, Moskova'nın bu tür faaliyetlerini Rusya'nın gücünden ziyade zayıflığının bir göstergesi olarak değerlendirdi.

NATO yönetimi, üye ülkelerin güvenliğini koruyacak önlemler üzerinde çalışırken Rusya'nın provokasyon olarak değerlendirilen eylemlerinin daha geniş çaplı bir askeri krize dönüşmesini önlemeye çalışıyor.

NATO Karadeniz'de askeri varlığını artırabilir

NATO'nun değerlendirdiği seçenekler arasında Karadeniz'deki gözetleme ve keşif faaliyetlerinin artırılması öne çıkıyor.

İttifakın daha fazla askeri tatbikat düzenlemesi ve ticari gemilerin korunmasında insansız sistemlerden daha yoğun yararlanması da gündemde.

NATO, Rusya'nın 2022 yılında Ukrayna'yı geniş çaplı işgalinin ardından Baltık Denizi'ndeki denizaltı kabloları ve boru hatlarına yönelik şüpheli sabotajlar nedeniyle bölgedeki devriye faaliyetlerini artırmıştı.

Benzer güvenlik önlemleri daha sonra NATO'nun doğu kanadındaki hava sahasında ve Arktik bölgelerde de uygulandı.

Karadeniz'deki saldırılar, bu uygulamaların bölgeye daha kapsamlı biçimde taşınması ihtimalini gündeme getirdi.

Türkiye ve Montrö dengesi NATO'nun hareket alanını sınırlıyor

Karadeniz'in güvenlik yapısı, NATO açısından diğer bölgelerden farklı özellikler taşıyor.

Rusya ve Ukrayna'nın yanı sıra NATO üyeleri Türkiye, Romanya ve Bulgaristan'ın da Karadeniz'e kıyısı bulunuyor.

Bölgenin en önemli stratejik unsurlarından biri ise Türk Boğazları üzerindeki geçiş rejimi.

Türkiye, 2022 yılında Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Montrö Boğazlar Sözleşmesi kapsamında savaş gemilerinin Boğazlardan geçişini sınırlandırdı.

Bu uygulama, hem NATO'nun hem de Rusya'nın Karadeniz dışından büyük savaş gemileri göndererek bölgedeki askeri varlığını artırma imkânlarını kısıtlıyor.

Dolayısıyla Karadeniz'de atılabilecek askeri adımlar değerlendirilirken Türkiye'nin Montrö Sözleşmesi çerçevesindeki konumu da belirleyici önem taşıyor.

Rusya'nın gölge filosuna yeni yaptırımlar gündemde

NATO ülkelerinin değerlendirdiği seçenekler yalnızca askeri önlemlerle sınırlı değil.

Rusya'ya yönelik yeni ekonomik yaptırımlar uygulanması, Rus diplomatların sınır dışı edilmesi ve Avrupa'daki Rus diplomatik temsilciliklerinin faaliyetlerinin azaltılması da olası adımlar arasında bulunuyor.

Bir başka seçenek ise Rusya'nın petrol taşımacılığında kullandığı ve Batı yaptırımlarını aşmakla ilişkilendirilen gölge filosuna yönelik denetimlerin sıkılaştırılması.

Bu kapsamda daha fazla geminin durdurularak incelenmesi ve yaptırım uygulamalarının genişletilmesi değerlendiriliyor.

Bununla birlikte bu tür önlemlerin uygulanması, uluslararası hukuk, ülkelerin yetki alanları ve siyasi kararlar açısından farklı koşullara bağlı.

Siber operasyonlar ve istihbarat faaliyetleri de masada

Habere göre Rusya'nın kritik altyapısını hedef alabilecek istihbarat faaliyetleri ve siber operasyonlar da olası karşılıklar arasında değerlendiriliyor.

Ancak bu tür adımların, daha yüksek düzeyde siyasi irade ve risk alma isteği gerektirdiği belirtiliyor.

Özellikle doğrudan Rus altyapısını hedef alan faaliyetlerin karşılıklı misilleme riskini artırabileceği değerlendiriliyor.

Bu nedenle NATO ülkeleri, askeri caydırıcılığı güçlendirecek önlemlerle çatışmanın kontrolden çıkmasını önleme hedefi arasında denge kurmaya çalışıyor.

Gerilim uzaya da taşınabilir: Rus uydusu endişe yarattı

Rusya ile Batılı ülkeler arasındaki güvenlik rekabetinin uzay alanına da yayılabileceğine ilişkin endişeler artıyor.

The Wall Street Journal'ın haberine göre Rusya'ya ait Cosmos 2612 uydusunun, Ukrayna'ya hassas bilgiler sağladığı belirtilen ABD kayıtlı bir uyduya yaklaşan bir yörüngede bulunması dikkat çekti.

Bu gelişme, Rusya'nın Batı ülkelerine yönelik istihbarat ve sabotaj faaliyetlerini uzay altyapısına da taşıyabileceği yönündeki kaygıları artırdı.

Uydu sistemleri, modern askeri operasyonlarda iletişim, istihbarat, navigasyon ve hedef tespiti açısından kritik rol oynuyor.

Bu nedenle uzaydaki faaliyetler de Rusya-NATO geriliminde yeni bir risk alanı olarak öne çıkıyor.

NATO için kritik soru: Rusya'ya nasıl karşılık verilecek?

Karadeniz'de ticari gemilerin hedef alınması, Avrupa hava sahasında yaşanan ihlaller ve sabotaj suçlamaları, NATO'nun caydırıcılık politikasını yeniden tartışmaya açtı.

İttifakın önünde askeri gözetimi artırmaktan ekonomik yaptırımlara, diplomatik önlemlerden siber faaliyetlere kadar uzanan farklı seçenekler bulunuyor.

Ancak NATO yönetiminin temel önceliği, Rusya'nın eylemlerine karşı caydırıcılığını korurken doğrudan askeri çatışmayı tetikleyebilecek adımlardan kaçınmak.

Karadeniz'de yaşanan son gelişmeler, özellikle Türkiye, Romanya ve Bulgaristan açısından güvenlik risklerini artırırken NATO'nun önümüzdeki dönemde bölgede nasıl bir strateji izleyeceği sorusunu da gündemin üst sıralarına taşıyor.