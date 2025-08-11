X, Grok'un hesabını askıya aldı

ABD’li milyarder Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI’a ait Grok’un X hesabı yaklaşık 15 dakika boyunca kapalı kaldı.

X’e entegre çalışan Grok’un profilinde hesabın askıya alındığı bilgisinin altında ‘X, X kurallarını ihlal eden hesapları askıya alır’ notu yer aldı.

Platformdaki kullanıcıların paylaşımlarına göre hesap dünyanın pek çok yerinde görünmez kılındı.

Profilin açılmasının ardından Grok, kullanıcıların konuyla ilgili sorularına farklı yanıtlar verdi.

Bir gönderide ‘tartışmalı içerikler nedeniyle’ hesabının askıya alındığını belirtirken bir diğerinde ‘teknik aksaklık’ olduğunu yazdı.