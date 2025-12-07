X ve Y kuşağında apandis kanseri alarmı: Risk dört kata çıktı

Sciencealert’in aktardığına göre ABD’deki yeni bir araştırma X (1965 ile 1980 arasında doğanlar) ve Y kuşağının (1980 ile 1996 arasında doğanlar) daha yaşlı nesillere göre bu kanser türünde teşhis olasılığının üç ila dört kat daha fazla olduğunu gösteriyor.

Sindirim sisteminden sarkan parmak büyüklüğündeki bir organ olan apandiste görülen kanserin genelde yaşlıları etkilediği biliniyordu. Fakat günümüzde her üç apandis kanseri hastasından biri 50 yaşında altında.

Vanderbilg Üniversitesi’nden moleküler biyolog Andreana Holowatyj bu durumun nedenini araştırıyor.

“Diğer kanser türlerindeki ilerlemeler düşünüldüğünde bu türde büyük bir uçurum var diyen” Holowatyj’e göre 2000 ile 2016 arasında apandis kanseri oranı yüzde 232 arttı.

Bu kanser türü karın ağrısı, şişlinlik ve üremeyle idrar bölgesindeki ağrılarla kendini belli edebiliyor.

Araştırmacının çalışmasına göre 1976 ila 1984’te doğanlarda apandis kanseri vakası 1941 ila 1949 arasında doğanlara göre üç kart arttı. Bu oran 1981 ila 1989’da doğanlar arasındaysa dört kata çıkıyor.

Uzmanlar bu durumun nedenini henüz bilmiyor. Holowatyj ve ekibi beslenmeyle plastik ve kimyasal kirliliğin bu duruma neden olabileceğini düşünüyor. Araştırmalar sürüyor.