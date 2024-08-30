X’e verilen süre doldu: Starlink’in banka hesapları donduruldu

Brezilya'da sosyal medya devi X'in, Yüksek Mahkeme kararıyla kapatılması gündemde. Brezilya Yüksek Mahkemesi Yargıcı Alexandre de Moraes'in, X'e yasal bir temsilci ataması için verdiği süre doldu. Moraes, X'in sahibi olduğu Elon Musk'ın Starlink uydu internet firmasının da hesabını dondurdu.

Musk'tan sert tepki

Kararı yasa dışı olarak nitelendiren Musk, Starlink'in ödeme alamadığı için ücretsiz olarak hizmet vermeye devam edeceğini duyurdu.

X'in CEO'su Musk, yargıç Moraes'i eleştiren birçok paylaşım yaptı. Musk paylaşımlarında, "Alexandre de Moraes, yargıç rolüne girmiş kötü bir diktatördür." dedi.

Moraes'in Starlink'in banka hesabını dondurma kararı Musk'ın yasal bir temsilci atamamasına karşılık alınmış bir karar olarak yorumlandı.

Bolsonaro'yu destekleyen hesapları engellemesi istendi

Bu ay başında sosyal medya platformu X, yargıç Moraes'in şirketin yasal temsilcilerinden birini bazı içerikleri kaldırmaması halinde tutuklamakla tehdit ettiğini öne sürdü.

Moraes, bu yılın başında eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu destekleyen bazı hesapların engellenmesini emretti. X, ilk olarak bu karara sansür gerekçesiyle itiraz etsede yargıç Musk'ın Brezilya'daki ticari faaliyetlerine yönelik soruşturma açtı.

Bunun üzerine sosyal medya devi, Brezilya Yüksek Mahkemesi'nin kararlarına uyacağını açıklamıştı.