  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Xiaomi SU7 Ultra alev aldı, kapıları kilitlendi, sürücü hayatını kaybetti! Şirketin hisseleri düştü (Video)
Takip Et

Xiaomi SU7 Ultra alev aldı, kapıları kilitlendi, sürücü hayatını kaybetti! Şirketin hisseleri düştü (Video)

Çin'de elektrikli bir araç kaza yaparak alev aldı. Kapıları kilitlenen araçtaki sürücü kurtarılamadı. Araçlardaki elektronik kapı kolları, güvenlik sorunları nedeniyle yeniden tartışma konusu oldu. Kazanın ardından Xiaomi'nin hisseleri yüzde 8.7 oranında düştü.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Xiaomi SU7 Ultra alev aldı, kapıları kilitlendi, sürücü hayatını kaybetti! Şirketin hisseleri düştü (Video)
Takip Et

Çin'in Sichuan eyaletine bağlı Chengdu şehrinde yüksek hızla seyreden elektrikli araç, orta refüje çarpıp karşı şeride geçerek alev aldı. Sürücünün yardımına çevredekiler koştu. Bir kişi sürücüyü araçtan çıkarabilmek için yumruklarıyla kapıları açmaya ve camları kırmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı.

Kısa süre sonra olay yerine itfaiye geldi. Alevleri söndüren itfaiyecileri elektrikli aracın kapılarını çekiç ve motorlu testere kullanarak açabildi. Araçta bulunan 31 yaşındaki erkek sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Polisten yapılan açıklamada, sürücünün alkollü olduğundan şüphelenildiği, önce önündeki bir araca çarptığı, daha sonra orta refüjü aştığı ve aracın alev aldığı belirtildi.

Elektronik kapı kollarına yönelik endişeler yeniden gündemde

Çin medyası elektrikli aracın Xiaomi SU7 Ultra olduğunu, kaza sonrası otomatik kilit sisteminin kapıları kilitlemesi sonucu sürücünün araçtan çıkarılamadığını aktardı. Olayın ardından elektronik kapı kollarının güvenliği yeniden gündeme geldi.

Hisselerinde düşüş

Xiaomi'nin hisseleri yüzde 8.7 oranında düştü.

SU7, Xiaomi'nin geçtiğimiz yılın Mart ayında piyasaya sürdüğü ilk elektrikli araç modeli.

Dünya
Çalışma saatlerini artıran yasa işçileri sokağa döktü! Komşuda işçiler greve gitti
Çalışma saatlerini artıran yasa işçileri sokağa döktü! Komşuda işçiler greve gitti
Gazze’de tarım sektörü İsrail saldırılarından ağır darbe aldı
Gazze’de tarım sektörü İsrail saldırılarından ağır darbe aldı
Belçika’da genel grev hayatı felç etti
Belçika’da genel grev hayatı felç etti
UNDP: Gazze'nin yeniden inşası için yaklaşık 70 milyar dolara ihtiyaç var
UNDP: Gazze'nin yeniden inşası için yaklaşık 70 milyar dolara ihtiyaç var
Rusya'dan Ukrayna’ya güdümlü füze saldırısı: 30 bin kişi elektriksiz kaldı
Rusya'dan Ukrayna’ya güdümlü füze saldırısı: 30 bin kişi elektriksiz kaldı
AB Komisyonu Başkanı Leyen: Putin, sadece güçlü bir caydırıcılıkla durdurulabilecek bir yırtıcı
AB Komisyonu Başkanı Leyen: Putin, sadece güçlü bir caydırıcılıkla durdurulabilecek bir yırtıcı