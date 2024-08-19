X'in Brezilya'daki ofisi kapatıldı

Moraes, 2024'ün ilk günlerinde Brezilya'nın eski Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'nun döneminde yalan haber yaymakla suçlanan bazı hesapların kişisel bilgilerini, bazı hesapların da engellenmesini X'ten istemişti. Bu yapılmadığı takdirde X'in Brezilya'daki ofisinde çalışanların "tutuklanabileceği" uyarısında bulunmuştu.

X'in CEO'su Elon Musk, daha önce engellenen hesapların yeniden aktif hale getirileceğini açıklaması üzerine Moraes'in Musk hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi.

Yargıcın eylemleri karşısında X, Brezilya'daki çalışanlarını ülke dışına çıkardığı, buradaki operasyonların geçici süreliğine askıya alındığını duyurdu.

Ayrıca Brezilya halkına hizmet verilmeye devam edileceği söylenirken, operasyonların askıya alındığı bir ortamda bunun nasıl yapılacağına ilişkin cevap verilmedi.

"Sorumlusu Moraes'tir," denilen açıklamada, "Yasalara ya da hukuki sürece saygı göstermek yerine Brezilya'daki personelimizi tehdit etmeyi tercih etti," ifadeleri yer aldı.

Musk'tan tepki

X'in sahibi Elon Musk, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak şirketinin Brezilya kararını değerlendirdi.

Musk, “Alexandre Moraes'in Brezilya, Arjantin, ABD'deki ve uluslararası hukuktaki yasaları gizlice ihlal etmemizi gerektirecek X, Brezilya'daki yerel operasyonlarını durdurma kararı aldı," dedi.