Xiongan Yeni Bölgesi Küresel Yönetişim Forumu'na ev sahipliği yapacak

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Çin Halk Dış İlişkiler Enstitüsü (CPIFA) tarafından düzenlenen basın toplantısında, forumun dünyanın farklı bölgelerinden siyaset, strateji, akademi, iş dünyası, medya ve gençlik alanlarının önde gelen temsilcilerini bir araya getireceği belirtildi. Küresel Güney ülkelerinin yanı sıra Avrupa ve Amerika kıtalarından yaklaşık 100 ülkenin uluslararası konuk katılımını teyit ettiği açıklandı.

Küresel yönetişimin geleceği masaya yatırılacak

"Güven ve İş Birliğini Yeniden İnşa Etmek: Dönüşen Bir Dünyada Küresel Yönetişimi Reform Etmek ve Geliştirmek" temasıyla düzenlenecek forumda; Birleşmiş Milletler'in rolü, iklim değişikliği, yapay zeka ve çok taraflı ticaret konuları değerlendirilecek. Katılımcılar ayrıca Çin'in "geleceğin şehri" olarak nitelendirilen Xiongan Yeni Bölgesi'ni ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulunacak.