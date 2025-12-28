Yahudi Gücü, ezan okunmasının yasaklanmasını öngören tasarıyı İsrail meclisine sundu

İsrail'in Kanal 14 televizyonunda yer alan haberde, konuya ilişkin bilgi verildi.

Haberde, yaklaşık 8 yıl önce ezan sesine yönelik girişimin ardından Yahudi Gücü Partisinin, camilerde hoparlör kullanımını yasaklamaya yönelik yeni bir girişimin duyurusunu yaptığı kaydedildi.

Partinin, 1948'te işgal edilen Filistin topraklarındaki hiçbir camide izinsiz hoparlör sistemi kurulmaması ve çalıştırılmamasını öngören yasa tasarısını Meclis'e sunduğu bildirildi.

Partinin ayrıca bu konudaki denetimlerin sıkılaştırılması ve ağır para cezalarının uygulanmasını da önerdiği aktarıldı.

Söz konusu öneriye göre, esas olan hoparlörlerin kullanımının yasaklanması olacağı; iznin ise gürültü seviyesi, caminin konumu, yerleşim alanlarına yakınlığı ve sesin sakinler üzerindeki etkisi gibi kriterler üzerinden değerlendirileceği ifade edildi.

Ayrıca İsrail polisinin "herhangi bir ihlal durumunda" hoparlörün sesinin engellenmesi yetkisini haiz olacağı; on binlerce şekele varan para cezasının uygulanabileceği kaydedildi.

İsrail'in Kanal 7 televizyonunun haberine göre ise Ben-Gvir, konuya ilişkin "pek çok yerde müezzinin sesinin, yaşam kalitesini ve halkın sağlığını olumsuz etkileyen kabul edilemez bir gürültü olarak addedildiğini; bu durumun kabul edilemez olduğunu" savundu.

İsrail polisi, haziran ayında aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in direktifleri doğrultusunda, 3 camide ezanları susturmak için yaptırım raporu düzenlemişti.

İsrail polisinden yapılan açıklamaya göre, Ramle ve Lid (Lod) kentlerindeki camilerden okunan ezanlar nedeniyle gürültü şikayeti yapıldığı gerekçesiyle inceleme başlatılmıştı.

- Ben-Gvir, okunan ezanlar için "mantıksız gürültü" demişti

Ben-Gvir, Aralık 2024'te de özellikle Araplar ile Yahudilerin karışık olarak yaşadığı kentlerde bulunan camilerdeki hoparlörlere el konulması talimatı vermişti.

Ben-Gvir, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail halkını rahatsız eden, camilerdeki hoparlörlerden kaynaklanan mantıksız gürültünün azaltılmasına yönelik bir politikaya öncülük etmekten gurur duyuyorum." ifadelerine yer vermişti.

Batı ülkelerinin ve bazı Arap ülkelerinin ezan sesine kısıtlama getirdiğini belirten Ben-Gvir, kendisinin de böyle bir yasak getirilme arzusunda olduğuna işaret etmişti.