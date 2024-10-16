Yahudi yolcuyu uçağa almayan Alman havayolu şirketine 4 milyon dolar ceza!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ulaştırma Bakanlığı'ndan salı günü yapılan açıklamada, bu cezanın, bakanlık tarafından bir havayolu şirketine sivil hakların ihlali nedeniyle verilen en büyük ceza olduğu belirtildi. Ancak Lufthansa'nın yolculara yaptığı 2 milyon dolarlık tazminat dikkate alınarak, ceza yarıya indirildi.

128 yolcudan oluşan grubun 2022 yılında New York'tan Almanya'ya uçtuktan sonra Frankfurt'tan kalkan uçağa binmesine izin verilmemişti.

Bakanlık, uçağa binmesi engellenen yolcuların çoğunun üzerinde "genellikle Ortodoks Yahudi erkekler tarafından giyilen kıyafetler" olduğunu ifade etti. Yolcuların birçoğu birbirini tanımıyor ve birlikte seyahat etmiyordu ancak araştırmacılara, Lufthansa'nın onlara grup muamelesi yaptığını ve birkaç yolcunun uygunsuz davranışı nedeniyle hepsinin uçağa binmesini engellediğini söylediler.

Bu yolcular, New York'tan Frankfurt aktarmalı olarak Budapeşte'ye uçan ve bir Ortodoks hahamı onurlandırmak için düzenlenen yıllık bir anma etkinliğine katılmak için seyahat eden 131 yolcudan bazılarıydı.

Bazı yolcular, ilk uçuş sırasında kabin görevlilerinin kendilerine maske takma zorunluluğunu ve acil çıkışlar veya koridorlarda toplanmama kuralını hatırlattığını belirtti. Lufthansa mürettebatı, çok sayıda ihlal ve birçok yolcunun uçuş sırasında yer değiştirmesi nedeniyle talimatlara uymayanları tespit edemediklerini belirtti.

Kaptan, yolcular arasında uygunsuz davranışlar olduğu konusunda Lufthansa güvenliğini uyardı, bu da bir grup kişinin bağlantılı uçuşa binmelerinin engellenmesine yol açan adımların atılmasına neden oldu.

O dönemde Alman medyasına yansıyan haberlerde, uçaktaki bazı yolcuların maske takmayı reddettiği ve Lufthansa personelinin Yahudi olduğu açıkça anlaşılan tüm yolcuların bağlantılı uçuşa binmesini engellediği öne sürülmüştü.

Lufthansa, "Bakanlığın bu olayın herhangi bir şekilde ayrımcılıktan kaynaklandığı yönündeki iddialarını" reddetti ve herhangi bir çalışanın önyargılı davrandığı iddiasına da itiraz etti. Ancak şirket, "prosedürler ve iletişimde hatalar" yapıldığını kabul etti.

Lufthansa, 2022 yılında yolcuların çoğuyla anlaşmaya varmıştı.

Alman havayolu şirketi son gelilme üzerine yorum talebine ise henüz yanıt vermedi.