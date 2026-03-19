Yakıt yüklü Rus tankeri Akdeniz’de sürükleniyor: Her an patlayabilir

İtalya, Akdeniz’de mürettebatsız halde sürüklenen ve yakıt yüklü olduğu belirtilen Rus tankerine acil müdahale çağrısında bulundu.

İtalya Bakanlar Kurulu Sekreteri Alfredo Mantovano, dün Radio 24’e yaptığı açıklamada, söz konusu tankerin ciddi bir risk oluşturduğunu belirterek “her an patlama ihtimali” bulunduğu uyarısını dile getirdi. Mantovano, durumun hem çevresel hem de güvenlik açısından büyük bir tehdit taşıdığını vurguladı.

Gemide 60 bin ton sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) bulunuyor

Adının paylaşılmaması şartıyla BBC'ye konuşan İtalyan bir yetkili, tankerde 450 ton fuel-oil ve 250 ton dizel yakıt bulunduğunu söyledi. İtalyan medya şirketi Rainews24, 277 metre uzunluğundaki gemide 60 bin ton sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) olduğu bilgisini de paylaştı.

3-4 Mart'ta Akdeniz'de seyir halindeyken meydana gelen patlamalar sonucu hasar alan Arctic Metagaz tankerindeki yakıtın çevre felaketine yol açmasından endişeleniliyor. İtalya ve 8 Avrupa Birliği ülkesinin Avrupa Komisyonu'na gönderdiği mektupta tanker "çevre felaketine neden olabilecek bir bomba" diye nitelendi. Komisyondan bir an önce harekete geçmesi istendi. Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) da tankere ilişkin durumu "en yüksek alarm seviyesinde" izlediğini bildirdi.

Libya'ya doğru sürükleniyor

BBC'nin aktardığına göre tanker, yaptırım uygulanan Rus petrolü ve doğalgazını taşıyan "gölge filonun" bir parçası. Tankerin, Akdeniz'de İtalya'ya bağlı Lampedusa Adası açıklarından uzaklaşarak Libya'ya doğru sürüklendiği belirtiliyor. Rus tankeri, Malta açıklarında bu ay düzenlenen bir drone saldırısı sonucu hasar almıştı.

Rusya Ulaştırma Bakanlığı'nın 4 Mart'taki açıklamasında, saldırının Ukrayna tarafından düzenlendiği savunulmuştu. Devlet Başkanı Vladimir Putin de Kiev yönetiminin "terör saldırısı" düzenlediğini ileri sürmüştü.

Ukrayna ordusuna ait insansız deniz araçlarıyla vurulduğu öne sürülen gemideki Rus vatandaşı 30 kişilik mürettebatın kurtarıldığı ifade edilmişti.

Kiev yönetimiyse şubatta Rusya'nın Murmansk limanından yola çıkan geminin vurulmasına ilişkin iddialarla ilgili henüz açıklama yapmadı. Diğer yandan Ukrayna, Akdeniz ve Karadeniz'de gölge filoya ait olduğunu öne sürdüğü Rus tankerlerine daha önce de saldırmıştı. Kremlin yönetimi de misilleme olarak Ukrayna'nın sivil enerji altyapısını hedef almıştı.