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Sahillerde yaklaşık 5 metrelik köpekbalığı alarmı: Vatandaşlar uyarıldı

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaz sezonunun en yoğun günlerinde, Atlantik Okyanusu’nda şimdiye kadar kaydedilen en büyük beyaz köpekbalığı olan “Contender” Cape Cod açıklarında görüldü. Bu gelişmenin ardından yetkililer, sahil güvenliği önlemlerini artırdı ve turistlere yönelik uyarılarda bulundu.

Haber Merkezi
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Sahillerde yaklaşık 5 metrelik köpekbalığı alarmı: Vatandaşlar uyarıldı
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Bilimsel izleme ağı OCEARCH tarafından işaretlenen ve yaklaşık 4,9 metre uzunluğunda, 750 kilogram ağırlığında olduğu belirtilen dev köpekbalığının Florida kıyılarından kuzeye doğru ilerleyerek Massachusetts eyaletine bağlı sahil bölgelerine yaklaştığı bildirildi.

Yetkililer alarmda

Beyaz köpekbalığının, özellikle Martha’s Vineyard, Nantucket ve Cape Cod gibi yaz aylarında milyonlarca turisti çeken bölgelerde görülme olasılığı, yetkilileri alarma geçirdi. Olası bir saldırı riskinin düşük olduğu belirtilse de, denize girenler ve su sporlarıyla ilgilenenlerin tedbirli olmaları istendi.

OCEARCH uzmanları, “Contender” adlı köpekbalığının hareketlerini aylardır yakından izliyor. Bu büyüklükte bir köpekbalığının kıyıya bu kadar yaklaşması, hem ekolojik araştırmalar hem de halk güvenliği açısından büyük önem taşıyor.

Köpekbalığının göç rotası, okyanuslardaki iklim değişikliklerinin etkileri, beslenme alışkanlıkları ve bölgedeki diğer deniz canlılarıyla olan ilişkileri hakkında değerli bilgiler sunuyor.

Yerel yönetimler, vatandaşları uyardı

Massachusetts Sahil Güvenliği ve yerel yönetimler, tatilcilerin plajlardaki güvenlik uyarılarını takip etmelerini ve şüpheli hareketlilik fark ettiklerinde en yakın güvenlik birimine bilgi vermelerini istedi. Özellikle sabah erken saatler ve gün batımına yakın zaman dilimlerinde denize girilmemesi tavsiye ediliyor.

Contender köpek balığı hakkında

Adı: Contender

Türü: Büyük beyaz köpekbalığı (Carcharodon carcharias)

Uzunluğu: 4.9 metre

Ağırlığı: 750 kg

İzleyen kuruluş: OCEARCH

İzlenme bölgesi: Florida → Georgia → Cape Cod yönü

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