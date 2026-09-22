Yalnızca 39 kişide olan parça servete satıldı

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Dünya genelinde sadece 39 adet basıldığı bilinen ve meraklılarınca özel bir değer atfedilen 1998 üretimi Pikachu Illustrator kartı devasa bir fiyata satıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde organize edilen müzayedede el değiştiren kart, 3,7 milyon sterlini bulan (yaklaşık 242 milyon TL) satış rakamıyla alanında en yüksek bedelli parçalar arasına girmeyi başardı.

Özel organizasyon ödülü olarak basılmıştı

Değerli koleksiyon parçası, 1998 senesinde Japonya merkezli düzenlenen CoroCoro Comic çizim etkinliğinde dereceye giren isimlere hediye amacıyla limited sayıda tasarlanmıştı. Kartın tasarım yüzeyinde serinin yaratıcı figürleri arasında bulunan Atsuko Nishida'ya ait özel çizimler ve imza detayları yer alıyor.

Yüksek koruma durumu fiyata yansıdı

Açık artırmaya çıkarılan örneğin Profesyonel Spor Otantikasyon (PSA) standartlarına göre üst düzey kondisyonda saklanmış olması koleksiyonerler arasındaki çekişmeyi artırdı. Geçtiğimiz yıllarda ivme kazanan nostaljik obje yatırımları kapsamında bu satış, türünün en yüksek tutarla el değiştiren örneği olma konumunu pekiştirdi.