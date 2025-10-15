Yanardağ patladı, alarm verildi: Küller 8 kilometre yüksekliğe ulaştı (Video)
Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletindeki Lewotobi Laki-laki Yanardağı patlama sonucu 8 kilometre yüksekliğe kül püskürttü.
Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinin Doğu Flores bölgesinde bulunan bin 584 metre yüksekliğindeki Lewotobi Laki-laki Yanardağı'nda yerel saatle 09.21'de patlama meydana geldi.
Yanardağın 3 dakika boyunca püskürttüğü volkanik küller 8 kilometre yüksekliğe ulaştı. Yanardağa en yakın köylerde yaşayan onlarca kişi, patlamanın ardından tahliye edildi.
Endonezya'nın en aktif yanardağlarından biri olan Lewotobi Laki-laki, en son Ağustos ayında patlamıştı.