  Yanardağ patladı, alarm verildi: Küller 8 kilometre yüksekliğe ulaştı (Video)
Yanardağ patladı, alarm verildi: Küller 8 kilometre yüksekliğe ulaştı (Video)

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletindeki Lewotobi Laki-laki Yanardağı patlama sonucu 8 kilometre yüksekliğe kül püskürttü.

Yanardağ patladı, alarm verildi: Küller 8 kilometre yüksekliğe ulaştı (Video)
Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinin Doğu Flores bölgesinde bulunan bin 584 metre yüksekliğindeki Lewotobi Laki-laki Yanardağı'nda yerel saatle 09.21'de patlama meydana geldi.

Yanardağın 3 dakika boyunca püskürttüğü volkanik küller 8 kilometre yüksekliğe ulaştı. Yanardağa en yakın köylerde yaşayan onlarca kişi, patlamanın ardından tahliye edildi.

Endonezya'nın en aktif yanardağlarından biri olan Lewotobi Laki-laki, en son Ağustos ayında patlamıştı.

