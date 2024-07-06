Yanardağlar faaliyete geçti birçok uçuş iptal edildi

Avrupa’nın en yüksek aktif yanardağı olan Etna’nın ardından Stromboli yanardağının da faaliyete geçmesi nedeniyle uçaklara “kırmızı” kodlu uyarı mesajı yayımlandı. Kül ve lav püskürmesi sonucu birçok uçuş iptal edildi.

Sicilya Adası’nda bulunan Etna Yanardağı’nın volkanik faaliyetlerinin artması sonrasında, ülkenin güneyindeki bir diğer aktif yanardağ olan Stromboli’de de patlamalar meydana geldi. Etna, geçtiğimiz hafta boyunca aktif olarak lav ve kül püskürttü.

Kırmızı kodlu alarm verildi

Son patlama nedeniyle Sicilya’nın en büyük havalimanı olan Katanya Havalimanı’nda birçok yolcu, rötar ve iptallerle karşılaştı. Katanya’daki Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV), Etna Yanardağı’ndan yayılan külün 4,35 kilometre yüksekliğe ulaştığını bildirdi. Bu nedenle bölgeden geçen uçaklara “kırmızı” kodlu uyarı mesajı iletildi ve hava sahasının büyük bölümü kapatıldı.

Katanya Havalimanı’nda şimdiye kadar en az 90 uçuş iptal edildi ve yaklaşık 15.000 yolcu mağdur oldu. İrlanda merkezli havayolu şirketi Ryanair, 42 uçuşunu iptal etti. İngiltere merkezli havayolu şirketi Easyjet, uçuş iptallerinin nedeninin volkanik aktiviteler olduğunu açıkladı.

Talimatları takip edin uyarısı

İtalya Sivil Savunma Departmanı, Etna Yanardağı’ndaki patlamaların devam edebileceği konusunda uyarıda bulundu ve “sarı” kodlu alarm yayımladı. Sivil savunma yetkilileri, yerel halka ve turistlere talimatları takip etmelerini tavsiye etti.

Sicilya yakınlarındaki Stromboli yanardağı için de kırmızı alarm verildi. Sivil Koruma Dairesi, Stromboli’deki potansiyel patlama tehlikesi nedeniyle alarm seviyesini yükseltti. Stromboli’de lavların denize döküldüğü ve iki kilometre yüksekliğinde duman bulutu oluştuğu bildirildi.