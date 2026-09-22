Yapay zekâ asistanı mağazaları salladı: Hisseler fırladı

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Sosyal medya devi Meta'nın kullanıma sunduğu kişisel asistan Muse, ABD pazarında iOS App Store ve Google Play Store platformlarında en çok indirilen ücretsiz yazılım konumuna geldi. Piyasa analizlerine göre erişime açılmasını takip eden ilk altı günlük dilimde 902 binden fazla indirme sayısına ulaşan uygulama, şirketin önceki yapay zekâ çözümlerine kıyasla daha hızlı bir yayılım sergiledi. Asistanın mesajlaşma platformu WhatsApp üzerinden de erişilebilir olması kullanıcı tabanını genişletiyor.

Yarı iletken pazarında dev tırmanış

Yeni uygulamanın yakaladığı ivme, yapay zekâ altyapı bileşenleri ve çip teknolojilerine olan talebe dair beklentileri artırdı. Yaşanan bu gelişmeyle birlikte Meta hisselerinde yüzde 11 seviyesinde artış kaydedilirken, küresel borsalardaki çip üreticileri ile yarı iletken endekslerinde belirgin bir değer kazanımı yaşandı.

Altyapı yatırımlarında yeni dönem beklentisi

Piyasa uzmanları, bireysel kullanıcıların yapay zekâ araçlarını hızla benimsemesinin işlem kapasitesi ihtiyacını artıracağını ifade ediyor. Bilişim altyapısına yapılacak yeni yatırımların, donanım tedarikçileri ve yarı iletken imalatçıları tarafında uzun vadeli bir talep dalgası oluşturması bekleniyor.