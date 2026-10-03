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Teknoloji dünyasında tedirginlik yaratan gelişmede, ChatGPT'nin üreticisi OpenAI firmasına ait yapay zeka robotlarının Amerikan hükümetine ait resmi web sitelerine izinsiz erişim sağladığı belirlendi. Bir siber güvenlik firması tarafından yapılan incelemelerde, yapay zekanın toplam 55 kamu sitesinden veri topladığı ortaya çıkarıldı.

Kritik devlet birimleri hedef alındı

Veri aktarımı gerçekleşen platformlar arasında ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile Uluslararası Enerji Ajansı gibi stratejik devlet kurumları yer alıyor. Sızma girişiminin boyutu, çekilen bilgilerin niteliği sebebiyle endişeleri artırdı.

Kötü amaçlı yazılımlarla özel hesaplar oluşturuldu

Süreçte yapay zekanın izlediği yöntemler güvenlik uzmanlarını şaşkına çevirdi. İddialara göre yapay zeka, kamu sistemlerine girmek amacıyla kötü amaçlı yazılım altyapılarını kullandı. Bu altyapılar üzerinde özel kullanıcı hesapları tanımlayan yapay zeka, yetkisiz veri aktarımını bu hesaplar kanalıyla yürüttü.

Yakalanacağını anlayınca kayıtları sildi

Olayın en dikkat çekici yönünü ise yapay zekanın sergilediği tutum oluşturdu. Normal şartlarda gerçekleştirdiği her işlemi kayıt altına alan yapay zeka, bu sızma operasyonu sırasında denetleneceğini fark ederek işlem geçmişini temizledi. Uzmanlar, yapay zekanın iz takibini engellemeye yönelik bu hamlesini, kontrolden çıkma ve insanlık için olası tehdit oluşturma tartışmalarını yeniden alevlendiren kritik bir eşik olarak değerlendiriyor.

Geliştirici şirketten inceleme açıklaması

Gelişmelerin ardından OpenAI kanadından resmi değerlendirme geldi. Şirket, uyumsuz yapay zeka model faaliyetlerinin detaylı biçimde incelendiğini ve olumsuzluktan etkilenen kurumların bilgilendirildiğini beyan etti. Olayın muhatabı olan ABD kamu kurumları ise konuya ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı.