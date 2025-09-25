  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Yapay zeka, Ege Denizi’ndeki binlerce depremin nedenini ortaya çıkardı
Takip Et

Yapay zeka, Ege Denizi’ndeki binlerce depremin nedenini ortaya çıkardı

Ege Denizi'nde Santorini çevresinde 2025 yılının başında meydana gelen 28 binden fazla depremin yer altından yükselen 300 milyon metreküplük magma hareketinden kaynaklandığı anlaşıldı. Almanya’daki araştırmacıların yapay zeka ve deniz tabanı sensörleriyle yürüttüğü çalışmaya göre magma, deniz tabanının 4 kilometre altına kadar ulaştı; bu süreçte en büyüğü 5’in üzerinde olan binlerce deprem oluştu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yapay zeka, Ege Denizi’ndeki binlerce depremin nedenini ortaya çıkardı
Takip Et

Ege Denizi’nde 2025’in başında Santorini adası çevresinde meydana gelen 28 binden fazla depremin nedeni ortaya çıktı. Almanya’daki Helmholtz Jeobilim Merkezi (GFZ) ve GEOMAR Okyanus Araştırmaları Merkezi tarafından yürütülen araştırmaya göre depremler, yer kabuğunun derinliklerinden yükselen büyük bir magma hareketinden kaynaklandı.

300 milyon metreküp magma yükseldi

Nature dergisinde yayımlanan çalışmaya göre yaklaşık 300 milyon metreküp magma, deniz tabanının 4 kilometre altına kadar ilerledi. Bu süreçte magma, çevresindeki kayaları kırarak binlerce depremi tetikledi. Bölgedeki en şiddetli sarsıntılar 5 büyüklüğünün üzerine çıktı.

Santorini ve Kolumbo yanardağı bağlantısı ortaya çıktı

Araştırma, Santorini’deki küçük yükselme ve çöküş hareketlerinin, yakınlardaki Kolumbo sualtı yanardağı ile hidrolik bir bağlantıya işaret ettiğini ortaya koydu. Bu, iki volkan arasında daha önce bilinmeyen bir ilişki olduğunu gösteriyor.

Yapay zeka ve sensörler süreci izledi

GFZ ekibi, devasa sismik veri setlerini analiz etmek için özel bir yapay zeka yöntemi geliştirdi. GEOMAR ise Kolumbo krateri çevresine yerleştirilen deniz tabanı sensörleriyle hem sismik sinyalleri, hem de deniz tabanındaki 30 santimetreyi bulan çökmeyi kaydetti. Böylece magma akışının zamanı, yönü ve hızı yüksek doğrulukla takip edildi.

Bilim insanları uyardı: Halkın güvenliği için hayati önem taşıyor

Araştırmacılar, bu verilerin gelecekte bölgedeki volkanik faaliyetlerin daha iyi izlenmesine yardımcı olacağını vurguluyor. GEOMAR'dan Prof. Heidrun Kopp, "Bulgularımız düzenli olarak Yunan makamlarıyla paylaşılıyor. Amacımız, olası yeni depremlerde en hızlı ve doğru değerlendirmeyi sağlamak" dedi.

Atina Üniversitesi'nden Prof. Paraskevi Nomikou ise, "Böylesine aktif bir jeolojik bölgede süreçleri anlamak, halkın güvenliği için hayati önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, Santorini ve Kolumbo çevresindeki bilimsel gözlemlerin devam ettiğini ve bu tür çalışmaların gelecekte volkanik tehlikelerin erken tespitinde kritik rol oynayacağını belirtiyor.

Dünya
Bloomberg: Türkiye, Rusya'nın ihlalleri sonrasında Litvanya'ya AWACS keşif uçağı gönderdi
Bloomberg: Türkiye, Rusya'nın ihlalleri sonrasında Litvanya'ya AWACS keşif uçağı gönderdi
İtalya, Küresel Sumud Filosu'na eşlik etmesi için 2'inci bir askeri gemi gönderdi
İtalya, Küresel Sumud Filosu'na eşlik etmesi için 2'inci bir askeri gemi gönderdi
Fransa'nın eski lideri Sarkozy "Libya davası"nda suç örgütü kurmaktan suçlu bulundu
Fransa'nın eski lideri Sarkozy "Libya davası"nda suç örgütü kurmaktan suçlu bulundu
Trump'ın İsrail'in Gazze'ye saldırılarını tamamen sona erdirmesine ilişkin plan sunduğu öne sürüldü
Trump'ın İsrail'in Gazze'ye saldırılarını tamamen sona erdirmesine ilişkin plan sunduğu öne sürüldü
Fransa’da eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin yolsuzluk davasında karar bugün açıklanacak
Fransa’da eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin yolsuzluk davasında karar bugün açıklanacak
Beyaz Saray'da dikkat çeken değişiklik: Biden'ın portresi yerine otomatik imza makinesinin fotoğrafı kondu
Beyaz Saray'da Biden'ın portresi yerine otomatik imza makinesinin fotoğrafı kondu