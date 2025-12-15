Yapay zeka Grok, El Salvador’da devlet okullarında kullanılacak

El Salvador hükümeti, Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI tarafından geliştirilen sohbet botu Grok’u ülke genelindeki devlet okullarına entegre etmeye hazırlanıyor.

xAI tarafından yapılan açıklamaya göre önümüzdeki iki yıl içinde Grok’un 5 binden fazla kamu okulunda kullanılacağı ve 1 milyondan fazla öğrenciye ulaşacağı bir AI destekli eğitim programı hayata geçirilecek.

Grok, okullara giriyor

Program kapsamında sohbet botunun, ders içeriklerinin oluşturulmasında ve eğitim müfredatının desteklenmesinde aktif rol alması planlanıyor. Projeyle birlikte El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Grok’u sınıf içi eğitim süreçlerinde kullanılacak bir araç olarak konumlandırıyor.

Bukele, teknolojiye olan yakınlığıyla bilinen bir lider olarak daha önce El Salvador’u dünyada Bitcoin’i yasal ödeme aracı kabul eden ilk ülke haline getirmiş, aynı zamanda Orta Amerika’da sosyal medya platformu X’i aktif şekilde kullanan ilk devlet başkanlarından biri olmuştu.

Proje, iki yıl içinde kademeli olarak hayata geçirilecek. Program kapsamında Grok, öğrencilerin hızına ve konu hakimiyetine göre uyarlanabilen, ulusal müfredatla uyumlu bireysel rehberlik sunacak. Yetkililere göre temel amaç, şehir merkezleri ile kırsal bölgeler arasındaki eğitim farkını azaltmak.

Donanımhaber'in aktardığına göre Bukele, iş birliğine ilişkin açıklamasında El Salvador’un teknolojiye yaklaşımını savunarak, ülkesinin geleceği sadece beklemediğini, onu inşa etmeyi hedeflediğini vurguladı ve xAI ortaklığının insanlık adına “olağanüstü” sonuçlar doğuracağını ifade etti. Elon Musk da projeye sosyal medya üzerinden destek verdi.

xAI ise Grok’un sınıflarda öğretmenlerin yerini almak yerine binlerce eğitimci için iş birliği yapan bir destek aracı olarak konumlandırılacağını savunuyor. Ancak geleceği görmek hiç de zor değil. Neredeyse her alanda uzman olan bu zekaların gelecekte eğitimin ana unsurlarından olması kaçınılmaz görünüyor.

Endişeler de var

Grok’un eğitim alanında kullanılacak olması ise tartışmaları da beraberinde getiriyor. xAI’ın sohbet botu, bugüne kadar kamuoyunda daha çok aşırı sağ komplo teorileri, antisemitik söylemler ve 2020 ABD başkanlık seçimlerine dair yanlış iddialarla gündeme gelmişti. Zaman zaman kendisini “MechaHitler” olarak tanımlamasıyla da tepki çeken Grok’un, bu geçmişine rağmen ülke genelinde ders içeriklerinin hazırlanmasında görevlendirilecek olması eleştirilere yol açıyor.

Öte yandan Grok, devlet okullarına giren ilk yapay zeka sohbet botu değil. OpenAI, şubat ayında Estonya ile yaptığı anlaşma kapsamında ülkedeki tüm ortaöğretim öğrencileri ve öğretmenleri için özelleştirilmiş bir ChatGPT sürümü sunacağını duyurmuştu.