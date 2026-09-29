Yapay zeka işe alımları vurdu mu? Üniversite mezunlarının işsizlik verileri ne söylüyor?

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Yapay zekanın özellikle giriş seviyesindeki meslekleri ortadan kaldırabileceğine yönelik tartışmalar sürerken, yeni bir araştırma 2026 üniversite mezunlarının iş gücü piyasasındaki durumunu inceledi. UCLA’dan iki profesör tarafından hazırlanan çalışma, yapay zekanın genç mezunların istihdamı üzerindeki etkisine ilişkin ilk araştırma girişimleri arasında yer alıyor.

Yeni mezunların işsizlik oranı yüzde 7,3

Araştırmaya göre haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan dönemde 22-25 yaş arasındaki üniversite mezunlarının işsizlik oranı yüzde 7,3 olarak ölçüldü. Bu oran, geçen yılın aynı dönemine kıyasla daha yüksek bir seviyeye işaret ediyor. Ancak araştırmada söz konusu artışın normal işsizlik dalgalanmalarının dışında olmadığı belirtildi.

Üniversite mezunlarında işsizlik oranlarının yıl içinde belirli bir seyir izlediği de çalışmada dikkat çekilen noktalar arasında yer aldı. Buna göre işsizlik haziran ayında yükselirken yaz ayları boyunca düşüş eğilimi gösteriyor.

Yapay zekaya açık mesleklerde belirgin artış görülmedi

Araştırmanın önemli bölümlerinden biri, yapay zekâdan daha fazla etkilenebileceği düşünülen mesleklerdeki yeni mezunların durumuna odaklandı.

Müşteri hizmetleri çalışanları ve bilgisayar programcıları gibi yapay zeka karşısında daha savunmasız kabul edilen işlerde, yeni mezunların işsizlik oranlarının istatistiksel açıdan anlamlı şekilde yükseldiğine ilişkin bir kanıt bulunmadı. Bu sonuç, yapay zekanın söz konusu mesleklerdeki genç çalışanlar üzerindeki etkisinin henüz işsizlik verilerine belirgin biçimde yansımadığını gösteriyor.

İş aramayan ancak çalışmak isteyenler de incelendi

Çalışmada yalnızca aktif şekilde iş arayan işsizler ele alınmadı. İş sahibi olmak isteyen ancak aktif olarak iş aramıyor olabilecek genç mezunları kapsayan “beklemedeki işsizlik” ölçütü de araştırmaya dahil edildi. Bu grupta da yapay zeka kaynaklı istatistiksel olarak anlamlı bir etki tespit edilmedi.

2026 mezunları ChatGPT ile üniversitede tanıştı

Araştırmanın dikkat çekici yönlerinden biri de incelenen grubun yapay zeka araçlarına erken dönemde erişmiş olması.

2026 yılında üniversiteden mezun olan öğrenciler, üniversitedeki ilk dönemlerinin sonuna gelmeden ChatGPT kullanma imkanına sahip oldu. Bu nedenle araştırmacılar, söz konusu mezun grubunun yapay zekanın çalışma hayatındaki etkisini değerlendirmek açısından önemli bir örnek oluşturduğunu ortaya koyuyor.

Yapay zekanın istihdam etkisi henüz netleşmiş değil

Araştırmanın ortaya koyduğu veriler, yapay zekanın üniversite mezunlarının iş gücü piyasasındaki durumunu nasıl değiştirdiği konusunda henüz kesin bir tablo bulunmadığına işaret ediyor.

2026 mezunlarında işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre yükselmiş olsa da araştırmada bu değişimin yapay zeka kaynaklı olduğunu gösterecek istatistiksel açıdan anlamlı bir kanıt bulunmadı.

Çalışma, yapay zekanın özellikle genç ve kariyerinin başındaki çalışanlar üzerindeki etkisini ölçmeye yönelik ilk girişimler arasında yer alması açısından önem taşıyor.