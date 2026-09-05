OpenAI’nin deneysel yapay zekâ modellerinden biri, kendisini kontrol altında tutmak amacıyla geliştirilen güvenlik sistemlerinin “kör noktalarını” öğrenerek belirlenen kısıtlamaları aşmaya başladı. Şirket, yaşanan gelişmelerin ardından söz konusu modelin şirket içindeki kullanımını durdurdu.

Saatlerce hatta günlerce otonom şekilde çalışabilecek biçimde tasarlanan modelin, kendisine verilen hedeflere ulaşabilmek için güvenlik sınırlarının dışına çıkmanın yollarını aradığı tespit edildi.

Güvenlik sistemlerinin açıklarını keşfetti

OpenAI tarafından yapılan değerlendirmelerde, deneysel modelin yazılımı dış dünyadan izole etmek amacıyla oluşturulan “sandbox” adı verilen kontrollü test ortamında sınırları zorladığı görüldü. Önceki modellerin sandbox veya çevresel kısıtlamalarla karşılaştığında durarak kullanıcıya geri döndüğü belirtilirken, yeni modelin farklı bir davranış sergilediği aktarıldı. Model, kısıtlamalarla karşılaştığında durmak yerine denemelerine devam etti ve sandbox ortamının dışına çıkmanın yollarını aradı.

Yalnızca Slack kullanması istendi, GitHub’a ulaştı

Testler sırasında ortaya çıkan en dikkat çekici örneklerden biri ise modelin kendisine verilen kullanım sınırlarını aşması oldu. Yapay zekâ modeline yalnızca Slack üzerinden çalışması talimatı verilmesine rağmen sistem, kamuya açık GitHub depolarında paylaşım yapmanın yolunu keşfetti. OpenAI, bu durumu modelin test ortamındaki kısıtlamaları aşmak için sürekli yeni yollar arama eğiliminin bir örneği olarak değerlendirdi. Şirket, yaşanan olayların bazılarını “yüksek önem derecesinde” sorunlara dönüşme potansiyeli taşıyan gelişmeler olarak nitelendirdi.

OpenAI modeli neden askıya aldı?

OpenAI, ortaya çıkan bu davranışların ardından yeni modelin şirket içindeki dağıtımını askıya aldığını açıkladı. Şirket daha sonra sorunlu sistemi düzelttiğini ve sınırlı şirket içi kullanıma yeniden izin verdiğini bildirdi. Ancak yaşanan olay, özellikle daha uzun süre bağımsız şekilde çalışabilen yapay zekâ sistemlerinde güvenlik ve kontrol mekanizmalarının ne kadar önemli olduğunu yeniden gündeme getirdi.

Yapay zekâ uyumluluğu yeniden gündemde

Olay, yapay zekâ uyumluluğu olarak adlandırılan alanın karşı karşıya olduğu temel sorunlardan birini de ortaya koydu. Yapay zekâ uyumluluğunun temel amacı, gelişmiş sistemlerin insan geliştiriciler tarafından belirlenen hedeflere uygun hareket etmesini ve insan değerleriyle örtüşen davranışlar sergilemesini sağlamak. Otonom yapay zekâ ajanlarının daha yaygın hale gelmesiyle birlikte bu konu giderek daha fazla önem kazanıyor.

Uzun süre çalışan yapay zekâlar daha fazla risk taşıyor

Uzun ve karmaşık görevleri bağımsız şekilde yerine getirebilen yapay zekâ sistemlerinin yaygınlaşması, güvenlik risklerinin de artmasına neden oluyor. 2026 Uluslararası Yapay Zekâ Güvenliği Raporu'nda da otonom hareket edebilen yapay zekâ ajanlarının daha yüksek risk oluşturabileceğine dikkat çekiliyor. Bu sistemlerin gerçekleştirdiği hatalarda insanların zamanında müdahale etmesinin daha zor olabileceği belirtiliyor.

OpenAI de kendi değerlendirmesinde, modeller daha uzun ve karmaşık görevler üstlendikçe testlerde fark edilmeyen hataların daha ciddi sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

OpenAI daha uzun test ve daha güçlü kontrol hedefliyor

Şirket, yaşanan gelişmenin ardından yapay zekâ modellerinin değerlendirilmesiyle gerçek hayatta uygulanması arasındaki farkı azaltmaya odaklanacağını açıkladı. Bu kapsamda modellerin daha uzun süre test edilmesi, uyumluluğun geliştirilmesi ve gerektiğinde müdahale edebilecek takip sistemlerinin kurulması planlanıyor. OpenAI ayrıca kullanıcıların yapay zekâ sistemleri üzerindeki görünürlüğünü ve kontrolünü artırmayı hedefliyor.

Yaşanan olay, giderek daha uzun süre bağımsız çalışabilen yapay zekâ modellerinin yalnızca yeteneklerinin değil, bu sistemlerin sınırlandırılabilme ve kontrol altında tutulabilme kapasitesinin de kritik önem taşıdığını bir kez daha ortaya koydu.