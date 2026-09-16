Yapay zeka korkusu dev şirketi uçurdu: İki kurucu ortak aynı anda milyarder oldu

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Yapay zeka araçlarının yaygınlaşmasıyla birlikte siber tehditlerin ve veri ihlallerinin artacağı yönündeki endişeler, borsada veri güvenliği şirketlerine olan ilgiyi tavan yaptırdı. Bu süreçte en büyük sıçramayı yaşayan şirketlerden biri, veri yönetimi ve siber direnç odaklı yazılımlar geliştiren Rubrik oldu. Piyasadaki güvenlik talebinin hızla artması, şirketin hisse değerini rekor seviyelere taşıdı.

Hisselerdeki sert yükseliş milyarder çıkardı

Rubrik’in hisse senetlerinde yaşanan güçlü artış, şirketin finansal yapısını güçlendirirken kurucularının servetini de katladı. Şirketin kurucu ortakları Bipul Sinha ve Arvind Nithrakashyap, hisse değerlerindeki bu tarihi yükselişle birlikte resmi olarak milyarder unvanını kazandı.

Yapay zeka siber güvenlik talebini artırıyor

Sektör temsilcileri ve yatırımcılar, yapay zekanın sunduğu imkanların yanı sıra karmaşık siber saldırı risklerini de beraberinde getirdiğine dikkat çekiyor. Şirketlerin kritik verilerini koruma ve olası saldırılar sonrası hızlı recovery (kurtarma) süreçlerini sağlama ihtiyacı, Rubrik gibi siber direnç çözümleri sunan firmaların pazar payını ve yatırımcı ilgisini artırmaya devam ediyor.