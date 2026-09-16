Yapay zeka korkusu Washington’ı sarstı: Cumhuriyetçiler de düzenleme çağrısı yapıyor

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Deniz Güldağ

Önde gelen yapay zeka şirketleri Anthropic, OpenAI ve xAI yöneticilerinin hafta sonu yaptığı uyarılar ve yapay zeka modellerinin piyasaya sürülme hızının koordineli biçimde yavaşlatılması çağrıları, yapay zeka teknolojilerinde düzenlemelerin gerekliliği konusundaki tartışmaları gündemin en üst sıralarına taşıdı.

Bu değişimin dikkat çekici örneklerinden biri, siyasetin iki farklı ucundan gelen Senatör Bernie Sanders ile Trump’ın eski danışmanı Steve Bannon’ın yapay zeka için daha sıkı kurallar ve düzenlemeler için çağrıda bulunmak üzere aynı platformda buluşması oldu.

İkili, Washington’da düzenlenen “Pro-Human Assembly” (“İnsan Odaklı Meclis”) toplantısında yapay zekanın insanların kontrolünden çıkabileceğine ilişkin endişelerini dile getirdi.

Öte yandan Başkan Donald Trump, yapay zekaya yönelik daha sıkı düzenleme çağrılarına karşı çıkmayı sürdürüyor.

Trump, aşırı düzenlemenin ABD’nin ekonomik büyümesinin önemli unsurlarından biri haline gelen sektörü sekteye uğratacağını savunuyor ve Çin karşısında teknolojik üstünlüğün korunması gerektiğini vurguluyor.

Buna karşın, Cumhuriyetçiler arasında da yapay zekanın gelişimini sınırlamaya yönelik adımlara destek veren isimlerin sayısı artıyor.

Bazı Cumhuriyetçiler, yapay zeka veri merkezlerinin inşasına yönelik kısıtlamaları desteklerken, yeni yapay zeka modellerinin daha sıkı denetlenmesi konusunda da çağrılar geliyor.

Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson da yapay zeka şirketlerinin yöneticileriyle Beyaz Saray’da bir toplantı yapılmasını istedi. Johnson, teknoloji şirketlerinin yöneticilerinin önümüzdeki günlerde veya gelecek haftanın başında Washington’a gelebileceğini söyledi.