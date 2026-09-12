Yapay zekâ savaşlarında SpaceX imzası: Dev müşteri ile aylık 1,11 milyar dolarlık imza

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SpaceX Finans Direktörü Bret Johnsen, şirketin aylık 1,11 milyar dolar değerinde dev bir veri merkezi barındırma sözleşmesine imza attığını duyurdu. Ödemelerin 1 Aralık 2026 tarihi itibarıyla başlayacağı bildirilirken, anlaşmanın yapıldığı müşteri şirketin kimliği gizli tutuldu. Johnsen, bu dev adımın SpaceX’in yıl sonuna kadar yıllık 100 milyar dolarlık tekrarlayan gelir hedefine ulaşma konusundaki inancını pekiştirdiğini aktardı.

Teknoloji devleri ile milyar dolarlık ortaklıklar

Gelişmiş yapay zekâ modellerini eğitmek ve çalıştırmak için gereken hesaplama kapasitesi darboğazı yaşayan dev şirketler, çözümü SpaceX altyapısında buluyor. Şirket; Mississippi ve Tennessee’deki Colossus veri merkezlerinin kapasitesini kiralamak üzere Google ve Anthropic ile de el sıkıştı.

Anthropic: Claude yapay zekâ modeline yönelik yoğun talebi karşılamak amacıyla SpaceX’e Mayıs 2029’a kadar ayda 1,25 milyar dolar ödeyecek.

Google: SpaceX’in büyük hissedarları arasında yer alan teknoloji devi, Haziran ayında ayda 920 milyon dolar değerinde bir anlaşmaya imza attı.

xAI birleşmesi ile gelen veri merkezi gücü

SpaceX, Elon Musk’ın yapay zekâ girişimi xAI ile Şubat ayında gerçekleşen birleşmenin ardından önemli miktarda atıl veri merkezi kapasitesinin sahibi oldu. Bu kapasiteyi bulut hizmetlerine dönüştüren şirket, Finans Direktörü Johnsen’in aktardığı bilgilere göre üçüncü çeyreğin ilk haftalarında toplam 6,7 milyar dolarlık bulut hizmeti geliri sözleşmesini bağlamayı başardı.

Altyapıya milyarlarca dolar yatırım ve yörünge hedefi

OpenAI ve Meta gibi rakiplerin milyarlarca dolarlık veri merkezi yatırımları yaptığı sektörde SpaceX de harcamalarını üst seviyede tutuyor. 2026’nın ikinci çeyreğinde yapay zekâ altyapısına 16 milyar dolar yatıran şirket yöneticileri, yılın kalan kısmında da benzer ölçekte harcama yapmayı planlıyor. Şirket, gelecek yılın sonuna kadar ilk yörüngesel veri merkezlerini uzaya fırlatarak altyapısını dünya dışına taşımayı hedefliyor.